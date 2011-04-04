це дуже малоймовірно.
основний флаг-шток для депозитний продутків - це облікова ставка НБУ (план 8% до кінця року 2020) + % по бумагам госзайма (9-10% зараз).
як можуть банки більше башляти депо-людям якщо самі менше зароблятимуть??
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Додано: Вів 04 лют, 2020 19:49
Re: Байки про банки і не тільки....
це дуже малоймовірно.
основний флаг-шток для депозитний продутків - це облікова ставка НБУ (план 8% до кінця року 2020) + % по бумагам госзайма (9-10% зараз).
як можуть банки більше башляти депо-людям якщо самі менше зароблятимуть??
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 04 лют, 2020 19:50
Знаючи Ваш безмежний досвід, прошу, прокоментуйте мінімальний суповий (для входу-виходу, відкриття й поповнення депо) набір, який бажано за раз оформити, щоб далі й носа у відділення не показувати. Дякую дуже!
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Вів 04 лют, 2020 19:57
Re: Байки про банки і не тільки....
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:00
Re: Байки про банки і не тільки....
Немає
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:11
Re: Байки про банки і не тільки....
Глобус: депо + депокарта
отримуєете ІБ (вимога - наявність карти)
можна глянути в бік карти Відсоточка+, але банк по ній скинув ставку на залишок (було 17% - рекорд бо БСУ!) + є платня + треба шуршати по п2п щоб нашару кошти ганяти
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:18
Re: Байки про банки і не тільки....
1. В Комси Платівка - миттєва картка.+ Ощадний депо з вільним поповненням і зняттям.
Депо відкривається в ІБ.
2. В Шаромиги - миттєва карта під Депо Простір, + МС додаткова.
Депо в ІБ не відкривається.
3 В СоСО - миттєва карта під депо, Дебетний пакет.
Депо в ІБ відкривається.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:48
1) Коли піде інфляція - то і облікова ставка вверх .
2) % по бумагам госзайма (9-10% зараз) - хай зроблять 5%, і тоді піде здача раніше придбаних ОВГЗ . А якщо МВФ ще не дасть кредит (і це цілком ймовірно, бо корупція прогресує)...
Востаннє редагувалось jay2004 в Вів 04 лют, 2020 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 21:48
Зниження Нацбанком облікової ставки до 11% – важливий сигнал для зменшення ставок за депозитами, але до швидкого здешевлення кредитів це не призведе.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 04 лют, 2020 22:33
В 2010-2014 тоже была ставка НБУ около 10% но депозиты у лидеров, кажись под 20% ?
Додано: Вів 04 лют, 2020 22:44
А куда валюту сейчас пристроить можно???
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