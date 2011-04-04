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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 743744745746
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  jay2004 написав:Сиджу на стовпах, до кінця цього року рівненько. Вангую, що ЗЕкомандери докомандуються - і піде обратний тренд (підвищення депоставок).


це дуже малоймовірно.
основний флаг-шток для депозитний продутків - це облікова ставка НБУ (план 8% до кінця року 2020) + % по бумагам госзайма (9-10% зараз).

як можуть банки більше башляти депо-людям якщо самі менше зароблятимуть??
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:50

  lubopytnaya написав:
  kreuz написав:Колеги, підкажіть, а які з банок, що є зараз на Мінфіні, стовбові

А почему Вы только минфиновские банки рассматриваете?
Тут подавляющее большинство уже практически не имеет связи с Минфином, т.к. 99% вкладчиков попадают под условия Минфина: "В акции не участвуют депозиты клиентов, которые ранее размещали вклад в банке"

Ну, а из столбовых можно попробовать Зем.Кап: годовой столб 7500грн, пополнение без ограничений в течение срока, кроме последнего месяца.
Там еще и акция идет до конца февраля: скретч-карты с бонусом от +0,5% до +2% к ставке.

Знаючи Ваш безмежний досвід, прошу, прокоментуйте мінімальний суповий (для входу-виходу, відкриття й поповнення депо) набір, який бажано за раз оформити, щоб далі й носа у відділення не показувати. Дякую дуже!
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:57

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:план 8% до кінця року 2020)

Інфо застаріла...вже 7%.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:00

Re: Байки про банки і не тільки....

  kreuz написав:Універсал наразі перестав балувати ставками по депо, а карткових продуктів цікавих я в нього не знайшов, тим більше з КБ. Чи погано шукав?

Немає
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:11

Re: Байки про банки і не тільки....

  kreuz написав:Який мінімальний набір продуктів (просто картку чи разом з мінімальним депозитом) потрібно відкрити, щоб надалі мати можливість щонайменше відкривати й поповнювати депозити через ІБ в Конкорді, Глобусі й ТАСі?


Глобус: депо + депокарта
отримуєете ІБ (вимога - наявність карти)
можна глянути в бік карти Відсоточка+, але банк по ній скинув ставку на залишок (було 17% - рекорд бо БСУ!) + є платня + треба шуршати по п2п щоб нашару кошти ганяти
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:18

Re: Байки про банки і не тільки....

  kreuz написав:Який мінімальний набір продуктів (просто картку чи разом з мінімальним депозитом) потрібно відкрити, щоб надалі мати можливість щонайменше відкривати й поповнювати депозити через ІБ в Конкорді, Глобусі й ТАСі?

Миттєві картки є у всіх, щоб одноразово відвідати відділення?

1. В Комси Платівка - миттєва картка.+ Ощадний депо з вільним поповненням і зняттям.
Депо відкривається в ІБ.
2. В Шаромиги - миттєва карта під Депо Простір, + МС додаткова.
Депо в ІБ не відкривається.
3 В СоСО - миттєва карта під депо, Дебетний пакет.
Депо в ІБ відкривається.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:48

  greenozon написав:
  jay2004 написав:Сиджу на стовпах, до кінця цього року рівненько. Вангую, що ЗЕкомандери докомандуються - і піде обратний тренд (підвищення депоставок).


це дуже малоймовірно.
основний флаг-шток для депозитний продутків - це облікова ставка НБУ (план 8% до кінця року 2020) + % по бумагам госзайма (9-10% зараз).

як можуть банки більше башляти депо-людям якщо самі менше зароблятимуть??


1) Коли піде інфляція - то і облікова ставка вверх :wink: .
2) % по бумагам госзайма (9-10% зараз) - хай зроблять 5%, і тоді піде здача раніше придбаних ОВГЗ :shock: . А якщо МВФ ще не дасть кредит (і це цілком ймовірно, бо корупція прогресує)...
Востаннє редагувалось jay2004 в Вів 04 лют, 2020 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:48

Зниження Нацбанком облікової ставки до 11% – важливий сигнал для зменшення ставок за депозитами, але до швидкого здешевлення кредитів це не призведе.
https://minfin.com.ua/ua/2020/02/04/40657056/
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:33

  greenozon написав:
  jay2004 написав:Сиджу на стовпах, до кінця цього року рівненько. Вангую, що ЗЕкомандери докомандуються - і піде обратний тренд (підвищення депоставок).


це дуже малоймовірно.
основний флаг-шток для депозитний продутків - це облікова ставка НБУ (план 8% до кінця року 2020) + % по бумагам госзайма (9-10% зараз).

як можуть банки більше башляти депо-людям якщо самі менше зароблятимуть??

В 2010-2014 тоже была ставка НБУ около 10% но депозиты у лидеров, кажись под 20% ?
https://www.prostobank.ua/spravochniki/indikatory_rynka/nbu_discount_rate
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