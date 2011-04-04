рекордсмен - банк КомІнвест, 5% але аж на 5 років
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 04 лют, 2020 23:13
ihorsic
рекордсмен - банк КомІнвест, 5% але аж на 5 років
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 05 лют, 2020 00:41
Вы имеете в виду Зем.Кап?
Вообще-то, банк днепровский, главный офис в Днепре. И в Никополе.
Но т.к. я в Киеве, то могу прокомментировать только Киевское отделение.
Сейчас акционный депозит: «ОТРИМАЙ БІЛЬШЕ» (діє до 29.02.2020р.) - это скретч-карта от 0,5% до 2,5% к ставке депозита.
Минимальная сумма вклада 7500грн
Пополнение в течение всего срока, кроме последнего месяца.
Проценты ежемесячно.
Есть еще акция «Бонус 1000»
Её суть в том, что при открытии депозита на сумму от 100К клиенту выплачивают на карту одноразовый бонус в размере 1000 грн. Бонус выплачивают в последний день месяца, в котором был открыт депозит. К этому депозиту тоже можно тянуть скретч-карту с дополнительным бонусом
Пополнять депозит можно дистанционного. На сайте есть подробная инструкция для пополнения вклада по реквизитам. Какая сейчас мин.сумма пополнения я не знаю. Раньше была от 1000 грн.
Карта под депозит бесплатная. Но именная, так что за картой нужно будет идти еще раз. Но, может, уже есть и неименные.
По всем вопросам можно звонить: 0800218284. По картам: 0800505555
Жадность и Отвага!
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