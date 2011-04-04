Додано: Сер 05 лют, 2020 00:41

kreuz написав: Знаючи Ваш безмежний досвід, прошу, прокоментуйте мінімальний суповий (для входу-виходу, відкриття й поповнення депо) набір, який бажано за раз оформити, щоб далі й носа у відділення не показувати. Дякую дуже! Знаючи Ваш безмежний досвід, прошу, прокоментуйте мінімальний суповий (для входу-виходу, відкриття й поповнення депо) набір, який бажано за раз оформити, щоб далі й носа у відділення не показувати. Дякую дуже!

Вы имеете в виду Зем.Кап?Вообще-то, банк днепровский, главный офис в Днепре. И в Никополе.Но т.к. я в Киеве, то могу прокомментировать только Киевское отделение.Сейчас акционный депозит: «ОТРИМАЙ БІЛЬШЕ» (діє до 29.02.2020р.) - это скретч-карта от 0,5% до 2,5% к ставке депозита.Минимальная сумма вклада 7500грнПополнение в течение всего срока, кроме последнего месяца.Проценты ежемесячно.Есть еще акция «Бонус 1000»Её суть в том, что при открытии депозита на сумму от 100К клиенту выплачивают на карту одноразовый бонус в размере 1000 грн. Бонус выплачивают в последний день месяца, в котором был открыт депозит. К этому депозиту тоже можно тянуть скретч-карту с дополнительным бонусомПополнять депозит можно дистанционного. На сайте есть подробная инструкция для пополнения вклада по реквизитам. Какая сейчас мин.сумма пополнения я не знаю. Раньше была от 1000 грн.Карта под депозит бесплатная. Но именная, так что за картой нужно будет идти еще раз. Но, может, уже есть и неименные.По всем вопросам можно звонить: 0800218284. По картам: 0800505555