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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 744745746747
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 23:13

ihorsic
рекордсмен - банк КомІнвест, 5% але аж на 5 років

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 00:41

  kreuz написав:Знаючи Ваш безмежний досвід, прошу, прокоментуйте мінімальний суповий (для входу-виходу, відкриття й поповнення депо) набір, який бажано за раз оформити, щоб далі й носа у відділення не показувати. Дякую дуже!

Вы имеете в виду Зем.Кап?
Вообще-то, банк днепровский, главный офис в Днепре. И в Никополе.
Но т.к. я в Киеве, то могу прокомментировать только Киевское отделение.
Сейчас акционный депозит: «ОТРИМАЙ БІЛЬШЕ» (діє до 29.02.2020р.) - это скретч-карта от 0,5% до 2,5% к ставке депозита.
Минимальная сумма вклада 7500грн
Пополнение в течение всего срока, кроме последнего месяца.
Проценты ежемесячно.

Есть еще акция «Бонус 1000»
Её суть в том, что при открытии депозита на сумму от 100К клиенту выплачивают на карту одноразовый бонус в размере 1000 грн. Бонус выплачивают в последний день месяца, в котором был открыт депозит. К этому депозиту тоже можно тянуть скретч-карту с дополнительным бонусом

Пополнять депозит можно дистанционного. На сайте есть подробная инструкция для пополнения вклада по реквизитам. Какая сейчас мин.сумма пополнения я не знаю. Раньше была от 1000 грн.

Карта под депозит бесплатная. Но именная, так что за картой нужно будет идти еще раз. Но, может, уже есть и неименные.
По всем вопросам можно звонить: 0800218284. По картам: 0800505555
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 06:27

  lubopytnaya написав:
  kreuz написав:Знаючи Ваш безмежний досвід, прошу, прокоментуйте мінімальний суповий (для входу-виходу, відкриття й поповнення депо) набір, який бажано за раз оформити, щоб далі й носа у відділення не показувати. Дякую дуже!

Вы имеете в виду Зем.Кап?
Вообще-то, банк днепровский, главный офис в Днепре. И в Никополе.
Но т.к. я в Киеве, то могу прокомментировать только Киевское отделение.
Сейчас акционный депозит: «ОТРИМАЙ БІЛЬШЕ» (діє до 29.02.2020р.) - это скретч-карта от 0,5% до 2,5% к ставке депозита.
Минимальная сумма вклада 7500грн
Пополнение в течение всего срока, кроме последнего месяца.
Проценты ежемесячно.

Есть еще акция «Бонус 1000»
Её суть в том, что при открытии депозита на сумму от 100К клиенту выплачивают на карту одноразовый бонус в размере 1000 грн. Бонус выплачивают в последний день месяца, в котором был открыт депозит. К этому депозиту тоже можно тянуть скретч-карту с дополнительным бонусом

Пополнять депозит можно дистанционного. На сайте есть подробная инструкция для пополнения вклада по реквизитам. Какая сейчас мин.сумма пополнения я не знаю. Раньше была от 1000 грн.

Карта под депозит бесплатная. Но именная, так что за картой нужно будет идти еще раз. Но, может, уже есть и неименные.
По всем вопросам можно звонить: 0800218284. По картам: 0800505555

Дякую. А що скажете про Глобус, Конкорд і ТАС?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 06:29

  ihorsic написав:А куда валюту сейчас пристроить можно???

Я розглядаю 4%+ у Альянсв, Конкорді, Січі.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
Повідомлень: 2175
З нами з: 10.12.07
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