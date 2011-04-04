Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
kreuz написав:Знаючи Ваш безмежний досвід, прошу, прокоментуйте мінімальний суповий (для входу-виходу, відкриття й поповнення депо) набір, який бажано за раз оформити, щоб далі й носа у відділення не показувати. Дякую дуже!
Вы имеете в виду Зем.Кап? Вообще-то, банк днепровский, главный офис в Днепре. И в Никополе. Но т.к. я в Киеве, то могу прокомментировать только Киевское отделение. Сейчас акционный депозит: «ОТРИМАЙ БІЛЬШЕ» (діє до 29.02.2020р.) - это скретч-карта от 0,5% до 2,5% к ставке депозита. Минимальная сумма вклада 7500грн Пополнение в течение всего срока, кроме последнего месяца. Проценты ежемесячно.
Есть еще акция «Бонус 1000» Её суть в том, что при открытии депозита на сумму от 100К клиенту выплачивают на карту одноразовый бонус в размере 1000 грн. Бонус выплачивают в последний день месяца, в котором был открыт депозит. К этому депозиту тоже можно тянуть скретч-карту с дополнительным бонусом
Пополнять депозит можно дистанционного. На сайте есть подробная инструкция для пополнения вклада по реквизитам. Какая сейчас мин.сумма пополнения я не знаю. Раньше была от 1000 грн.
Карта под депозит бесплатная. Но именная, так что за картой нужно будет идти еще раз. Но, может, уже есть и неименные. По всем вопросам можно звонить: 0800218284. По картам: 0800505555
kreuz написав:Знаючи Ваш безмежний досвід, прошу, прокоментуйте мінімальний суповий (для входу-виходу, відкриття й поповнення депо) набір, який бажано за раз оформити, щоб далі й носа у відділення не показувати. Дякую дуже!
Вы имеете в виду Зем.Кап? Вообще-то, банк днепровский, главный офис в Днепре. И в Никополе. Но т.к. я в Киеве, то могу прокомментировать только Киевское отделение. Сейчас акционный депозит: «ОТРИМАЙ БІЛЬШЕ» (діє до 29.02.2020р.) - это скретч-карта от 0,5% до 2,5% к ставке депозита. Минимальная сумма вклада 7500грн Пополнение в течение всего срока, кроме последнего месяца. Проценты ежемесячно.
Есть еще акция «Бонус 1000» Её суть в том, что при открытии депозита на сумму от 100К клиенту выплачивают на карту одноразовый бонус в размере 1000 грн. Бонус выплачивают в последний день месяца, в котором был открыт депозит. К этому депозиту тоже можно тянуть скретч-карту с дополнительным бонусом
Пополнять депозит можно дистанционного. На сайте есть подробная инструкция для пополнения вклада по реквизитам. Какая сейчас мин.сумма пополнения я не знаю. Раньше была от 1000 грн.
Карта под депозит бесплатная. Но именная, так что за картой нужно будет идти еще раз. Но, может, уже есть и неименные. По всем вопросам можно звонить: 0800218284. По картам: 0800505555
Дякую. А що скажете про Глобус, Конкорд і ТАС?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
ihorsic написав:А куда валюту сейчас пристроить можно???
Я розглядаю 4%+ у Альянсв, Конкорді, Січі.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
jay2004 написав:Коли проваляться "дешеві кредити 5-7-9%" - то наступить отрезвіння, а не декларування лозунгів Слуг Народу. Приклад, Рашка вже давно має маленькі депоставки - далеко пішли? є економічний прорив? мо корупція щезла? Але там все тримається на нафто-доларах, а в нас? Мо, собак будемо по світу продавати ?
Це не виправдання фантастичних %%. Маєте намір мати такі %% повторивши шлях України 90-х чи Венесуели 20хх? Все має логіку: або поле чудес з Буратінами і Льоньою Голубковим, або економіка з працюючими економічними процесами (яка формується роками).
Маленькі % є, прориву в економіці нема, точніше "прорив каналізації", як такий є.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/