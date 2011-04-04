рекордсмен - банк КомІнвест, 5% але аж на 5 років
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 04 лют, 2020 23:13
ihorsic
рекордсмен - банк КомІнвест, 5% але аж на 5 років
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 05 лют, 2020 00:41
Вы имеете в виду Зем.Кап?
Вообще-то, банк днепровский, главный офис в Днепре. И в Никополе.
Но т.к. я в Киеве, то могу прокомментировать только Киевское отделение.
Сейчас акционный депозит: «ОТРИМАЙ БІЛЬШЕ» (діє до 29.02.2020р.) - это скретч-карта от 0,5% до 2,5% к ставке депозита.
Минимальная сумма вклада 7500грн
Пополнение в течение всего срока, кроме последнего месяца.
Проценты ежемесячно.
Есть еще акция «Бонус 1000»
Её суть в том, что при открытии депозита на сумму от 100К клиенту выплачивают на карту одноразовый бонус в размере 1000 грн. Бонус выплачивают в последний день месяца, в котором был открыт депозит. К этому депозиту тоже можно тянуть скретч-карту с дополнительным бонусом
Пополнять депозит можно дистанционного. На сайте есть подробная инструкция для пополнения вклада по реквизитам. Какая сейчас мин.сумма пополнения я не знаю. Раньше была от 1000 грн.
Карта под депозит бесплатная. Но именная, так что за картой нужно будет идти еще раз. Но, может, уже есть и неименные.
По всем вопросам можно звонить: 0800218284. По картам: 0800505555
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 05 лют, 2020 06:27
Дякую. А що скажете про Глобус, Конкорд і ТАС?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Сер 05 лют, 2020 06:29
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Сер 05 лют, 2020 08:14
Маленькі % є, прориву в економіці нема, точніше "прорив каналізації", як такий є.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 05 лют, 2020 16:19
Re: Байки про банки і не тільки....
В мене якась ....ня на Минфине.
Через МОЙ КАБИНЕТ налоговой вытащил справку по доходах прошедших по ИНН.
Выдало 13к и 650 начисленных, оподаткованных но не выплаченных.
50/50 может прибутковости и не быть, может быть геммор. Л О Т Е Р Е Я .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:04
Ніт!
КомІнБанк наразі рекордсБанк )) бо до 18 міс наливає аж 5% з виплатою в кінці або 4.5% щомісячно, та ще й 0.3% додає шанувальникам точної бухгалтерії, якщо доведуть свою платоспроможність свіженькою банківською платіжкою на видачу...
Отакої.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:16
Re: Байки про банки і не тільки....
у мене нема такої банки, то для мене ТАК
до речі де лінка?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:27
Я туди ще не заглядав, раптом засмучуся... А чим Вам це завадить, хіба Ви субсидіант?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:42
Лінки Вам не дам, бо її навіть працівники не знайшли, у пабліку застаріли ставки, а КУАП з 27-го вже нові задіяв, тож доведеться вірити на слово або чекати підтвердження.
А банки такої і в мене нема, тому довелося викреслити ТАС із Конкордом із перспективного лонг-листа заради неї. А Глобус взагалі мені подав знак, що ліпше в ньому не обслуговуватися, навіть два знаки: в одному відділенні каси без менеджера працювали (десь по справах пішла), а інше на мапі хібно відображено, тому тупо не добіг до нього...
Але все одно дякую всім, хто підказував.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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