Додано: Сер 05 лют, 2020 08:14

Son of Sun написав: jay2004 написав: Коли проваляться "дешеві кредити 5-7-9%" - то наступить отрезвіння, а не декларування лозунгів Слуг Народу. Приклад, Рашка вже давно має маленькі депоставки - далеко пішли? є економічний прорив? мо корупція щезла? Але там все тримається на нафто-доларах, а в нас? Мо, собак будемо по світу продавати ?

Це не виправдання фантастичних %%. Маєте намір мати такі %% повторивши шлях України 90-х чи Венесуели 20хх?

Все має логіку: або поле чудес з Буратінами і Льоньою Голубковим, або економіка з працюючими економічними процесами (яка формується роками). Це не виправдання фантастичних %%. Маєте намір мати такі %% повторивши шлях України 90-х чи Венесуели 20хх?

Маленькі % є, прориву в економіці нема, точніше "прорив каналізації", як такий є.

