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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:45
Кreuz, так яку банку вибрали?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:56
Re: Байки про банки і не тільки....
Тут мені половинка підказує, що я не так промоцію починаю, тож спробую виправитись.
Агов, свинорили! Гайда, чи ні, камон у камін, тобто у КомІнБанк за напівстовпами. Поки дають пристойні ставки по напівстовпах. Подробиці пізніше у відповідній гілці...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:04
Безперспективняк! Лишився без можливості розвитку через брак часу, бо справ завжди більше, ніж часових ресурсів.
Проте Альянс обрано було трохи раніше, тепер же валютної гілки йому додали, ну й оцей КомІнБанк...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:05
Лінки Вам не дам, бо її навіть працівники не знайшли, у пабліку застаріли ставки, а КУАП з 27-го вже нові задіяв, тож доведеться вірити на слово або чекати підтвердження.
В описании депо " подробней " - 4,5%, "Все ставки" - 5% Гарячка говорит - реально 5%
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:10
Чувствуется школа КХ Але,він проти годування ненажерливих кролів "С.
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:43
А мій бувший нач казав інакше: заробив сам, дай заробити й іншим, комусь же бюджет треба наповнювати...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Сер 05 лют, 2020 20:08
Re: Байки про банки і не тільки....
Колись в комерційних індустріалів у Львові пікнічкував недовго...але чомусь віроломно втікли...чи може їх хто прогнав.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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