Додано: Сер 05 лют, 2020 18:56

Тут мені половинка підказує, що я не так промоцію починаю, тож спробую виправитись.



Агов, свинорили! Гайда, чи ні, камон у камін, тобто у КомІнБанк за напівстовпами. Поки дають пристойні ставки по напівстовпах. Подробиці пізніше у відповідній гілці...