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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 745746747748
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:45

Кreuz, так яку банку вибрали?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:56

Re: Байки про банки і не тільки....

Тут мені половинка підказує, що я не так промоцію починаю, тож спробую виправитись.

Агов, свинорили! Гайда, чи ні, камон у камін, тобто у КомІнБанк за напівстовпами. Поки дають пристойні ставки по напівстовпах. Подробиці пізніше у відповідній гілці...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:04

  Квесторе_поверніться написав:Кreuz, так яку банку вибрали?

Безперспективняк! Лишився без можливості розвитку через брак часу, бо справ завжди більше, ніж часових ресурсів.

Проте Альянс обрано було трохи раніше, тепер же валютної гілки йому додали, ну й оцей КомІнБанк...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:05

  kreuz написав:
  greenozon написав:
  kreuz написав:Ніт!

КомІнБанк наразі рекордсБанк )) бо до 18 міс наливає аж 5% з виплатою в кінці або 4.5% щомісячно


у мене нема такої банки, то для мене ТАК
до речі де лінка?

Лінки Вам не дам, бо її навіть працівники не знайшли, у пабліку застаріли ставки, а КУАП з 27-го вже нові задіяв, тож доведеться вірити на слово або чекати підтвердження.



В описании депо " подробней " - 4,5%, "Все ставки" - 5% Гарячка говорит - реально 5%
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:10

  kreuz написав:Тут мені половинка підказує, що я не так промоцію починаю, тож спробую виправитись.

Агов, свинорили! Гайда, чи ні, камон у камін, тобто у КомІнБанк за напівстовпами. Поки дають пристойні ставки по напівстовпах. Подробиці пізніше у відповідній гілці...

Чувствуется школа КХ :D Але,він проти годування ненажерливих кролів "С. :D
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:43

  THB написав:
  kreuz написав:Тут мені половинка підказує, що я не так промоцію починаю, тож спробую виправитись.

Агов, свинорили! Гайда, чи ні, камон у камін, тобто у КомІнБанк за напівстовпами. Поки дають пристойні ставки по напівстовпах. Подробиці пізніше у відповідній гілці...

Чувствуется школа КХ :D Але,він проти годування ненажерливих кролів "С. :D

А мій бувший нач казав інакше: заробив сам, дай заробити й іншим, комусь же бюджет треба наповнювати...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:08

Re: Байки про банки і не тільки....

  kreuz написав:КомІнБанк

Колись в комерційних індустріалів у Львові пікнічкував недовго...але чомусь віроломно втікли...чи може їх хто прогнав.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:39

  THB написав:
  kreuz написав:Тут мені половинка підказує, що я не так промоцію починаю, тож спробую виправитись.

Агов, свинорили! Гайда, чи ні, камон у камін, тобто у КомІнБанк за напівстовпами. Поки дають пристойні ставки по напівстовпах. Подробиці пізніше у відповідній гілці...

Чувствуется школа КХ :D Але,він проти годування ненажерливих кролів "С. :D

Опа, в мене вже є власна школа, власний стиль і учні... :D :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 08:05

Колись була радіопередача на Українському радіо "Сам собі", звідки запам'ятав кілька слів: "...ти сам собі приятель, сам собі ворог..."

Стосовно оточуючих, мамка ще отаке казала: "Ніхто не друг тобі, ніхто не ворог, та кожен є тобі учитель". Якщо хто знає, кого вона цитували, підкажіть.

Тож шануймося, тоді й середовище навколо нас не буде таким ворожим.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:04

  kreuz написав:Ніхто не друг тобі, ніхто не ворог, та кожен є тобі учитель


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Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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