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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 746747748749
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:22

  freeze написав:
  kreuz написав:Ніхто не друг тобі, ніхто не ворог, та кожен є тобі учитель


Сократ

Мудра, поважна людина. Дякую за лікнеп.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:10

Шо це все значить?
http://finbalance.com.ua/news/zmi-finkomitet-vr-perepisav-uryadoviy-zakonoproekt-pro-privatbank-i-banki-bankruti
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:53

  Квесторе_поверніться написав:Шо це все значить?
http://finbalance.com.ua/news/zmi-finkomitet-vr-perepisav-uryadoviy-zakonoproekt-pro-privatbank-i-banki-bankruti

Антиконституционный закон изменили на более адекватный. Теперь нет нужды менять конституцию
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