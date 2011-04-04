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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 746747748749
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:22

  freeze написав:
  kreuz написав:Ніхто не друг тобі, ніхто не ворог, та кожен є тобі учитель


Сократ

Мудра, поважна людина. Дякую за лікнеп.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:10

Шо це все значить?
http://finbalance.com.ua/news/zmi-finkomitet-vr-perepisav-uryadoviy-zakonoproekt-pro-privatbank-i-banki-bankruti
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:53

  Квесторе_поверніться написав:Шо це все значить?
http://finbalance.com.ua/news/zmi-finkomitet-vr-perepisav-uryadoviy-zakonoproekt-pro-privatbank-i-banki-bankruti

Антиконституционный закон изменили на более адекватный. Теперь нет нужды менять конституцию
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:20

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Шо це все значить?
http://finbalance.com.ua/news/zmi-finkomitet-vr-perepisav-uryadoviy-zakonoproekt-pro-privatbank-i-banki-bankruti

Антиконституционный закон изменили на более адекватный. Теперь нет нужды менять конституцию

Сумніваюсь...це вуйцьо Бєня шось мутить під себе.
Закон в 400 срорінок...в 6 не утиснути.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:01

Доброго времени.
Подскажите пожалуйста, как перевести деньги с валютной Укрэксим на гривневую Моно или Приват. Лучше Моно. В условии задачи все карты мои.
Не говорите "сними-обмкняй-пополни". Если я это спрашиваю, значит я не в стране и не могу так сделать.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:33

  Hotab написав:Доброго времени.
Подскажите пожалуйста, как перевести деньги с валютной Укрэксим на гривневую Моно или Приват. Лучше Моно. В условии задачи все карты мои.
Не говорите "сними-обмкняй-пополни". Если я это спрашиваю, значит я не в стране и не могу так сделать.

Коли тупо в Моно додатку кидати...шо каже?
Вирішував би цю задачу ще до відбуття з Неньки України випуском карти на третю особу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:41

  Hotab написав:Доброго времени.
Подскажите пожалуйста, как перевести деньги с валютной Укрэксим на гривневую Моно или Приват. Лучше Моно. В условии задачи все карты мои.
Не говорите "сними-обмкняй-пополни". Если я это спрашиваю, значит я не в стране и не могу так сделать.

Про яку картку на третю особу Ви кажете? Гривньову, доларову?? Така можливість є. Як в цьому разі зміниться ситуація?
Якщо пробувати через додаток Моно, все йде ок, приходить смс з паролем підтвердження, а потім "банк відправник відмовив".
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 06 лют, 2020 17:43, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:42

Hotab, приложение монобанка умеет тащить на свою карту с других карт.
Почему не пробуете этот вариант?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:45

Re: Байки про банки і не тільки....

  Hotab написав:Про яку картку на третю особу Ви кажете? Гривньову, доларову?? Така можливість є. Як в цьому разі зміниться ситуація?

1. Випускаєте додаткову валютну на 3 особу, під свій рахунок.
2. Третя особа знімає долар.
3. Міняє долар на гривню.
4. Закидає гривню на Моню.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:49

  Квесторе_поверніться написав:
  Hotab написав:Про яку картку на третю особу Ви кажете? Гривньову, доларову?? Така можливість є. Як в цьому разі зміниться ситуація?

1. Випускаєте додаткову валютну на 3 особу, під свій рахунок.
2. Третя особа знімає долар.
3. Міняє долар на гривню.
4. Закидає гривню на Моню.

Зрозумів. Така можливість зараз відсутня. Нажаль.
Hotab
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