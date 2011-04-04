Квесторе_поверніться написав:
1. Випускаєте додаткову валютну на 3 особу, під свій рахунок.
2. Третя особа знімає долар.
3. Міняє долар на гривню.
4. Закидає гривню на Моню.
Зрозумів. Така можливість зараз відсутня. Нажаль.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 17:49
Зрозумів. Така можливість зараз відсутня. Нажаль.
Додано: Чет 06 лют, 2020 17:51
Поднимите лимиты на манисенд, можно через горячку
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 06 лют, 2020 18:02
Спочатку на 1 доларі слід потестити.
Причина може бути що не випускають долар.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Чет 06 лют, 2020 18:32
увеличить лимит на операции в интернете
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