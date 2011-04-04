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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 747748749750
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:49

  Квесторе_поверніться написав:
  Hotab написав:Про яку картку на третю особу Ви кажете? Гривньову, доларову?? Така можливість є. Як в цьому разі зміниться ситуація?

1. Випускаєте додаткову валютну на 3 особу, під свій рахунок.
2. Третя особа знімає долар.
3. Міняє долар на гривню.
4. Закидає гривню на Моню.

Зрозумів. Така можливість зараз відсутня. Нажаль.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:51

  Hotab написав:Якщо пробувати через додаток Моно, все йде ок, приходить смс з паролем підтвердження, а потім "банк відправник відмовив".

Поднимите лимиты на манисенд, можно через горячку
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:02

  Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:Якщо пробувати через додаток Моно, все йде ок, приходить смс з паролем підтвердження, а потім "банк відправник відмовив".

Поднимите лимиты на манисенд, можно через горячку

Спочатку на 1 доларі слід потестити.
Причина може бути що не випускають долар.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:32

  Hotab написав:Якщо пробувати через додаток Моно, все йде ок, приходить смс з паролем підтвердження, а потім "банк відправник відмовив".

увеличить лимит на операции в интернете
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
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