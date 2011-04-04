Додано: Чет 06 лют, 2020 20:28

"Отмечается, что компания ввела возможность снятия наличных с банковских карт своих клиентов в отделениях, оборудованных терминалами. "



в одно время слушал ситуацию по возмещению с пенс фонда на погребение , чел неделю ходил на почту, чтобы получить - у них не было налички, обещавали дать с прихода.

А катать карты через терминалы , да еще неименные - хай мене зв"яжуть. В Привате целый тест есть - элементы безопасности пластиковых карт.

це не касса АТБ, це грош1 видавать 1 потом закладывать , "если , что -то не так"

С В О И .