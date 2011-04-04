Квесторе_поверніться написав:
1. Випускаєте додаткову валютну на 3 особу, під свій рахунок.
2. Третя особа знімає долар.
3. Міняє долар на гривню.
4. Закидає гривню на Моню.
Зрозумів. Така можливість зараз відсутня. Нажаль.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 06 лют, 2020 17:49
Зрозумів. Така можливість зараз відсутня. Нажаль.
Додано: Чет 06 лют, 2020 17:51
Поднимите лимиты на манисенд, можно через горячку
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 06 лют, 2020 18:02
Спочатку на 1 доларі слід потестити.
Причина може бути що не випускають долар.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 06 лют, 2020 18:32
увеличить лимит на операции в интернете
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:18
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:24
Хто тестив?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:28
"Отмечается, что компания ввела возможность снятия наличных с банковских карт своих клиентов в отделениях, оборудованных терминалами. "
в одно время слушал ситуацию по возмещению с пенс фонда на погребение , чел неделю ходил на почту, чтобы получить - у них не было налички, обещавали дать с прихода.
А катать карты через терминалы , да еще неименные - хай мене зв"яжуть. В Привате целый тест есть - элементы безопасности пластиковых карт.
це не касса АТБ, це грош1 видавать 1 потом закладывать , "если , что -то не так"
С В О И .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:46
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:50
Квесторе_поверніться
у нас такие очереди в укрпочте (я в черкассах). что желание сразу же отпадает. да и не верится в беспроцентное снятие. что нибудь да придумают
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:52
Re: Байки про банки і не тільки....
План продаж на Укрпочте никто не отменял - мыло, порошок , китайчаный товаришко и сосиски в вакууме , прошлогодние.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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