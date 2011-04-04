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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 748749750751
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 23:11

  рюрик написав:Приветствую!
Не подскажете, - какие у нас банки работают с франком? В смысле депозита и карты.
Проклацал с десяток, успехов ноль.

Ексім вміє у депозити (про картки не знаю).
  brainybird написав:да и не верится в беспроцентное снятие. что нибудь да придумают

Пошті буде платити емітент картки, тому сама пошта може собі дозволити не брати комісію з клієнта, а от як саме вони будуть проводити цю операцію і що з клієнта за неї буде брати емітент - ось це уже питання. Якщо будуть працювати за схемою, яку давно освоїли СТО (проводити, як зняття у касі іншого банку), то їм залишиться лише пенсіонерів розводити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 03:49

Питання

Хто може порадити, як на рахунок підприємця закинути власні кошти, для розвитку бізнесу, щоб вони не оподатквувалися (податкова не порахувала їх доходом, і не оподаткувала ще раз за ставкою вже 15%). Продана валюта в ФОП М.І., податок сплачений 5% (3 група), як здавалося, лишня гривня перекинута на на Фіз особу М.І. (рах. в іншому банку). На разі у ФОП М.І. на рахунку є валюта, але продавати не має бажання. Є обналічена гривня в ФО М.І. Потрібна гривня на рахунку приватного підприємця М.І. Питання: Як фізична особі М.І. може закинути гривневі кошти (з яких було сплачено податок 5% 3-тя група) на розрахунковий рахунок приватного підприємця М.І, щоб вони подвійно не оподаткувалися? Вибачте, що не по темі у вітку. Всім дякую.
P.S. А бо що робити з гривнею ФО ? Сума не мала, продана по 26,20. Знаю, що лошиця. Але що робити:)))) Всім дякую
Lika_rv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 08:57

klug
Посмотрел условия Эксима и сделал вывод, что это грабёж.
Странно, но больше у нас с франком никто не работает. Печалька.
рюрик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:37

  Lika_rv написав:Хто може порадити, як на рахунок підприємця закинути власні кошти, для розвитку бізнесу, щоб вони не оподатквувалися (податкова не порахувала їх доходом, і не оподаткувала ще раз за ставкою вже 15%). Продана валюта в ФОП М.І., податок сплачений 5% (3 група), як здавалося, лишня гривня перекинута на на Фіз особу М.І. (рах. в іншому банку). На разі у ФОП М.І. на рахунку є валюта, але продавати не має бажання. Є обналічена гривня в ФО М.І. Потрібна гривня на рахунку приватного підприємця М.І. Питання: Як фізична особі М.І. може закинути гривневі кошти (з яких було сплачено податок 5% 3-тя група) на розрахунковий рахунок приватного підприємця М.І, щоб вони подвійно не оподаткувалися? Вибачте, що не по темі у вітку. Всім дякую.
P.S. А бо що робити з гривнею ФО ? Сума не мала, продана по 26,20. Знаю, що лошиця. Але що робити:)))) Всім дякую

Никак не закинуть -- все, что попадает на счет ФОП-а -- подпадает под "оподаткування".
Но не совсем понятно желание пере-закинуть деньги назад. -- что мешает делать все тоже самое со счета ФО?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:36

  Lika_rv написав:Хто може порадити, як на рахунок підприємця закинути власні кошти, для розвитку бізнесу, щоб вони не оподатквувалися (податкова не порахувала їх доходом, і не оподаткувала ще раз за ставкою вже 15%). Продана валюта в ФОП М.І., податок сплачений 5% (3 група), як здавалося, лишня гривня перекинута на на Фіз особу М.І. (рах. в іншому банку). На разі у ФОП М.І. на рахунку є валюта, але продавати не має бажання. Є обналічена гривня в ФО М.І. Потрібна гривня на рахунку приватного підприємця М.І. Питання: Як фізична особі М.І. може закинути гривневі кошти (з яких було сплачено податок 5% 3-тя група) на розрахунковий рахунок приватного підприємця М.І, щоб вони подвійно не оподаткувалися? Вибачте, що не по темі у вітку. Всім дякую.
P.S. А бо що робити з гривнею ФО ? Сума не мала, продана по 26,20. Знаю, що лошиця. Але що робити:)))) Всім дякую

По договору займа на три года без процентов
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:59

  рюрик написав:klug
Посмотрел условия Эксима и сделал вывод, что это грабёж.
Странно, но больше у нас с франком никто не работает. Печалька.


із франком працюють 3 банки БСУ

деталі

http://investfunds.ua/banks/?f_s%5Bord% ... oney%5D=-1
+50грн !
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