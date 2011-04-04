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brainybird написав:да и не верится в беспроцентное снятие. что нибудь да придумают
Пошті буде платити емітент картки, тому сама пошта може собі дозволити не брати комісію з клієнта, а от як саме вони будуть проводити цю операцію і що з клієнта за неї буде брати емітент - ось це уже питання. Якщо будуть працювати за схемою, яку давно освоїли СТО (проводити, як зняття у касі іншого банку), то їм залишиться лише пенсіонерів розводити.
Хто може порадити, як на рахунок підприємця закинути власні кошти, для розвитку бізнесу, щоб вони не оподатквувалися (податкова не порахувала їх доходом, і не оподаткувала ще раз за ставкою вже 15%). Продана валюта в ФОП М.І., податок сплачений 5% (3 група), як здавалося, лишня гривня перекинута на на Фіз особу М.І. (рах. в іншому банку). На разі у ФОП М.І. на рахунку є валюта, але продавати не має бажання. Є обналічена гривня в ФО М.І. Потрібна гривня на рахунку приватного підприємця М.І. Питання: Як фізична особі М.І. може закинути гривневі кошти (з яких було сплачено податок 5% 3-тя група) на розрахунковий рахунок приватного підприємця М.І, щоб вони подвійно не оподаткувалися? Вибачте, що не по темі у вітку. Всім дякую. P.S. А бо що робити з гривнею ФО ? Сума не мала, продана по 26,20. Знаю, що лошиця. Але що робити:)))) Всім дякую
Lika_rv написав:Хто може порадити, як на рахунок підприємця закинути власні кошти, для розвитку бізнесу, щоб вони не оподатквувалися (податкова не порахувала їх доходом, і не оподаткувала ще раз за ставкою вже 15%). Продана валюта в ФОП М.І., податок сплачений 5% (3 група), як здавалося, лишня гривня перекинута на на Фіз особу М.І. (рах. в іншому банку). На разі у ФОП М.І. на рахунку є валюта, але продавати не має бажання. Є обналічена гривня в ФО М.І. Потрібна гривня на рахунку приватного підприємця М.І. Питання: Як фізична особі М.І. може закинути гривневі кошти (з яких було сплачено податок 5% 3-тя група) на розрахунковий рахунок приватного підприємця М.І, щоб вони подвійно не оподаткувалися? Вибачте, що не по темі у вітку. Всім дякую. P.S. А бо що робити з гривнею ФО ? Сума не мала, продана по 26,20. Знаю, що лошиця. Але що робити:)))) Всім дякую
Никак не закинуть -- все, что попадает на счет ФОП-а -- подпадает под "оподаткування". Но не совсем понятно желание пере-закинуть деньги назад. -- что мешает делать все тоже самое со счета ФО?
Lika_rv написав:Хто може порадити, як на рахунок підприємця закинути власні кошти, для розвитку бізнесу, щоб вони не оподатквувалися (податкова не порахувала їх доходом, і не оподаткувала ще раз за ставкою вже 15%). Продана валюта в ФОП М.І., податок сплачений 5% (3 група), як здавалося, лишня гривня перекинута на на Фіз особу М.І. (рах. в іншому банку). На разі у ФОП М.І. на рахунку є валюта, але продавати не має бажання. Є обналічена гривня в ФО М.І. Потрібна гривня на рахунку приватного підприємця М.І. Питання: Як фізична особі М.І. може закинути гривневі кошти (з яких було сплачено податок 5% 3-тя група) на розрахунковий рахунок приватного підприємця М.І, щоб вони подвійно не оподаткувалися? Вибачте, що не по темі у вітку. Всім дякую. P.S. А бо що робити з гривнею ФО ? Сума не мала, продана по 26,20. Знаю, що лошиця. Але що робити:)))) Всім дякую
Lika_rv написав:Хто може порадити, як на рахунок підприємця закинути власні кошти, для розвитку бізнесу, щоб вони не оподатквувалися (податкова не порахувала їх доходом, і не оподаткувала ще раз за ставкою вже 15%). Продана валюта в ФОП М.І., податок сплачений 5% (3 група), як здавалося, лишня гривня перекинута на на Фіз особу М.І. (рах. в іншому банку). На разі у ФОП М.І. на рахунку є валюта, але продавати не має бажання. Є обналічена гривня в ФО М.І. Потрібна гривня на рахунку приватного підприємця М.І. Питання: Як фізична особі М.І. може закинути гривневі кошти (з яких було сплачено податок 5% 3-тя група) на розрахунковий рахунок приватного підприємця М.І, щоб вони подвійно не оподаткувалися? Вибачте, що не по темі у вітку. Всім дякую. P.S. А бо що робити з гривнею ФО ? Сума не мала, продана по 26,20. Знаю, що лошиця. Але що робити:)))) Всім дякую
По договору займа на три года без процентов
только договор займа нельзя заключить сам с собой
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Lika_rv Не нужно играться с пополнением счета ФОП! Самые правильные и законные методы разобьются о тупое желание налоговой считать все поступления доходом. Могу посоветовать все же продать валюту ФОП и купить валюту на лишние деньги физика. Так баланс сохранится, а потери окажутся меньше возможных затрат на адвоката. Отсудить у налоговой неправомерные начисления возможно, но это долго и дорого.
Lika_rv написав:Хто може порадити, як на рахунок підприємця закинути власні кошти, для розвитку бізнесу, щоб вони не оподатквувалися (податкова не порахувала їх доходом, і не оподаткувала ще раз за ставкою вже 15%). Продана валюта в ФОП М.І., податок сплачений 5% (3 група), як здавалося, лишня гривня перекинута на на Фіз особу М.І. (рах. в іншому банку). На разі у ФОП М.І. на рахунку є валюта, але продавати не має бажання. Є обналічена гривня в ФО М.І. Потрібна гривня на рахунку приватного підприємця М.І. Питання: Як фізична особі М.І. може закинути гривневі кошти (з яких було сплачено податок 5% 3-тя група) на розрахунковий рахунок приватного підприємця М.І, щоб вони подвійно не оподаткувалися? Вибачте, що не по темі у вітку. Всім дякую. P.S. А бо що робити з гривнею ФО ? Сума не мала, продана по 26,20. Знаю, що лошиця. Але що робити:)))) Всім дякую
По договору займа на три года без процентов
только договор займа нельзя заключить сам с собой
Ну если круглый сирота и социопат, у которого нет друзей - то да