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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 749750751752
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:48

Хто порадить: за операції мушу оплатити кошти б/н .Де дешевше? Ощад ще має онлайн перевод безплатний? Сума 30000гр. Дуже дякую
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:55

  Ethereum написав:Хто порадить: за операції мушу оплатити кошти б/н .Де дешевше? Ощад ще має онлайн перевод безплатний? Сума 30000гр. Дуже дякую

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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:14

  Сибарит написав:Lika_rv
Не нужно играться с пополнением счета ФОП!
Самые правильные и законные методы разобьются о тупое желание налоговой считать все поступления доходом.
Могу посоветовать все же продать валюту ФОП и купить валюту на лишние деньги физика. Так баланс сохранится, а потери окажутся меньше возможных затрат на адвоката. Отсудить у налоговой неправомерные начисления возможно, но это долго и дорого.

сейчас юрлица могут покупать валюту без контракта с нерезидентами ?
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