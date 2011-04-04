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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 750751752753
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:28

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ethereum написав:. Умови в лікарні жахливі,немає теплої води і душу


що трапилось!?!?
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greenozon
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  J написав:
  Сибарит написав:Lika_rv

сейчас юрлица могут покупать валюту без контракта с нерезидентами ?

Нет. Ничего не изменилось. Под контракт плиз
TUR
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:54

  greenozon написав:
  Ethereum написав:. Умови в лікарні жахливі,немає теплої води і душу


що трапилось!?!?


В мене все гаразд,батьку опухоль забирали.
Я про Топольну пишу)).
Лікарі добрі ,але куда міністрка дивиться? Якщо любий пенсіонер прийде,він помре...
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Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 10:07

Підкажіть, в яких гусарських банках можна "пікнічкувати" з ІД картою без довідки про реєстрацію (мають зчитувачі ІД карт)?
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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  #<1 ... 750751752753
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