що трапилось!?!?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:28
Re: Байки про банки і не тільки....
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:33
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:54
Додано: Нед 09 лют, 2020 10:07
Підкажіть, в яких гусарських банках можна "пікнічкувати" з ІД картою без довідки про реєстрацію (мають зчитувачі ІД карт)?
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Додано: Нед 09 лют, 2020 16:50
Таких не знаю...це якась екзотика.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) або 50 грн за КОКОДебіт від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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