що трапилось!?!?
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:28
Re: Байки про банки і не тільки....
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:33
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:54
Додано: Нед 09 лют, 2020 10:07
Підкажіть, в яких гусарських банках можна "пікнічкувати" з ІД картою без довідки про реєстрацію (мають зчитувачі ІД карт)?
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Додано: Нед 09 лют, 2020 16:50
Таких не знаю...це якась екзотика.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) або 50 грн за КОКОДебіт від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:44
Нагадали... Питання до всіх форумчан, особливо до тих, хто почитує цю гілку раніше 2012р. Я її читав майже з дня появи. А зареєструвався в серпні 2012р., щоб задати питання Квестору...Тоді й почав періодично писати. А питання таке - хто вперше вжив термін "під грушу"? Я вперше про це написав в пості від 25.09.2012р. - "і закопаний у садку під грушою" :
"Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2012 00:24
Дійсно сьогодні важко сказати хто з вас буде правий через рік. Допускаю, що можливо gontar. Хоча якщо tatop буде послідовно реінвестувати гривну років 5-7, то швидше правим буде він (бо gontar втрачатиме частину доходу на конвертації туди-сюди, витрати грошей на бензин у випадку вирішення питань обміну на власному авто, витрати часу, а це також гроші, та й хто зна – а раптом гривна почне колись ревальвувати, адже на початку 2008р. майже ніхто не вірив, що нерухомість та земля може падати).
Здається навесні хтось з форумчан пропонував поділитися інформацією хто в якій валюті тримає свої заощадження – але тема не отримала розвитку. Спробую її продовжити і прошу мене підтримати в цьому.
Для розрахунків я використовую офіційний курс НБУ по долару США та Євро. Так от, якщо все перевести по курсу у гривну, мій грошовий капітал (100%) станом на 01.09.2012р. за місцем зберігання ділиться на 2 частини:
10,6% - це готівка, або як я її називаю «мертвий капітал» (не приносить доходу, зберігається на самий «чорний день» і закопаний у садку під грушою);
89,4% це депозитні та поточні рахунки у банках (причому з них майже все на депозитних рахунках).
Структура грошового капіталу по валютах:
40% гривна:
57,6% долар США;
2,4% Євро.
Структура готівки («мертвого капіталу») по валютах:
0% гривна;
76,6% долар США;
23,4% Євро.
Структура депозитних та поточних рахунків по валютах:
44,7% гривна;
55,3% долар США;
0% Євро.
Причому десь з 2000р. я валюту не купую і не продаю. Структура змінюється внаслідок особистого споживання, яке в основному відбувається в гривні, ну і звісно від коливання курсу валют НБУ. Із за цього з кожним роком питома частина валюти збільшується."
Може хтось пам*ятає, можливо і до мене хтось фразу "під грушою" згадував? Просто цікаво.
І взагалі цікаво перечитувати свою писанину Навіть в згаданому повідомленні є цікава думка: " та й хто зна – а раптом гривна почне колись ревальвувати"... Це так актуально на сьогодні І чим все це закінчиться?
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:50
Re: Байки про банки і не тільки....
viewtopic.php?p=307823#p307823
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Нед 09 лют, 2020 18:01
Дякую! Розвіяли мою надію, що я був першим - цю фразу я почув від свого батька ще в 70-х роках... Думав її мало хто знає... Помилявся...
|