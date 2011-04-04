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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 750751752753
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:28

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ethereum написав:. Умови в лікарні жахливі,немає теплої води і душу


що трапилось!?!?
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:33

  J написав:
  Сибарит написав:Lika_rv

сейчас юрлица могут покупать валюту без контракта с нерезидентами ?

Нет. Ничего не изменилось. Под контракт плиз
TUR
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:54

  greenozon написав:
  Ethereum написав:. Умови в лікарні жахливі,немає теплої води і душу


що трапилось!?!?


В мене все гаразд,батьку опухоль забирали.
Я про Топольну пишу)).
Лікарі добрі ,але куда міністрка дивиться? Якщо любий пенсіонер прийде,він помре...
:cry:
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 10:07

Підкажіть, в яких гусарських банках можна "пікнічкувати" з ІД картою без довідки про реєстрацію (мають зчитувачі ІД карт)?
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 16:50

  Guineapig написав:Підкажіть, в яких гусарських банках можна "пікнічкувати" з ІД картою без довідки про реєстрацію (мають зчитувачі ІД карт)?

Таких не знаю...це якась екзотика.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:44

  brainybird написав:
  ihorsic написав:А куда валюту сейчас пристроить можно???


вопрос конечно интересный.... сама думаю и понимаю. что только пид грушу (как здесь говорят)

Нагадали... Питання до всіх форумчан, особливо до тих, хто почитує цю гілку раніше 2012р. Я її читав майже з дня появи. А зареєструвався в серпні 2012р., щоб задати питання Квестору...Тоді й почав періодично писати. А питання таке - хто вперше вжив термін "під грушу"? Я вперше про це написав в пості від 25.09.2012р. - "і закопаний у садку під грушою" :


"Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2012 00:24
Дійсно сьогодні важко сказати хто з вас буде правий через рік. Допускаю, що можливо gontar. Хоча якщо tatop буде послідовно реінвестувати гривну років 5-7, то швидше правим буде він (бо gontar втрачатиме частину доходу на конвертації туди-сюди, витрати грошей на бензин у випадку вирішення питань обміну на власному авто, витрати часу, а це також гроші, та й хто зна – а раптом гривна почне колись ревальвувати, адже на початку 2008р. майже ніхто не вірив, що нерухомість та земля може падати).
Здається навесні хтось з форумчан пропонував поділитися інформацією хто в якій валюті тримає свої заощадження – але тема не отримала розвитку. Спробую її продовжити і прошу мене підтримати в цьому.
Для розрахунків я використовую офіційний курс НБУ по долару США та Євро. Так от, якщо все перевести по курсу у гривну, мій грошовий капітал (100%) станом на 01.09.2012р. за місцем зберігання ділиться на 2 частини:
10,6% - це готівка, або як я її називаю «мертвий капітал» (не приносить доходу, зберігається на самий «чорний день» і закопаний у садку під грушою);
89,4% це депозитні та поточні рахунки у банках (причому з них майже все на депозитних рахунках).
Структура грошового капіталу по валютах:
40% гривна:
57,6% долар США;
2,4% Євро.
Структура готівки («мертвого капіталу») по валютах:
0% гривна;
76,6% долар США;
23,4% Євро.
Структура депозитних та поточних рахунків по валютах:
44,7% гривна;
55,3% долар США;
0% Євро.
Причому десь з 2000р. я валюту не купую і не продаю. Структура змінюється внаслідок особистого споживання, яке в основному відбувається в гривні, ну і звісно від коливання курсу валют НБУ. Із за цього з кожним роком питома частина валюти збільшується."



Може хтось пам*ятає, можливо і до мене хтось фразу "під грушою" згадував? Просто цікаво.

І взагалі цікаво перечитувати свою писанину :D Навіть в згаданому повідомленні є цікава думка: " та й хто зна – а раптом гривна почне колись ревальвувати"... Це так актуально на сьогодні :D І чим все це закінчиться? :shock:
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:50

Re: Байки про банки і не тільки....

  Кармелюк написав:Може хтось пам*ятає, можливо і до мене хтось фразу "під грушою" згадував? Просто цікаво.

viewtopic.php?p=307823#p307823
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:01

  chipmunk написав:
  Кармелюк написав:Може хтось пам*ятає, можливо і до мене хтось фразу "під грушою" згадував? Просто цікаво.

viewtopic.php?p=307823#p307823

Дякую! Розвіяли мою надію, що я був першим - цю фразу я почув від свого батька ще в 70-х роках... Думав її мало хто знає... Помилявся...
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:20

Вітаю, шановний Кармелюк!

Коли можна очікувати традиційний Ваш щорічний звіт по капіталу? ;)
Завжди цікаво читати! 8)
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