Додано: Нед 09 лют, 2020 17:44

brainybird написав: ihorsic написав: А куда валюту сейчас пристроить можно??? А куда валюту сейчас пристроить можно???



вопрос конечно интересный.... сама думаю и понимаю. что только пид грушу (как здесь говорят) вопрос конечно интересный.... сама думаю и понимаю. что только пид грушу (как здесь говорят)

Нагадали... Питання до всіх форумчан, особливо до тих, хто почитує цю гілку раніше 2012р. Я її читав майже з дня появи. А зареєструвався в серпні 2012р., щоб задати питання Квестору...Тоді й почав періодично писати. А питання таке - хто вперше вжив термін "під грушу"? Я вперше про це написав в пості від 25.09.2012р. - "і закопаний у садку під грушою" :"Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2012 00:24Дійсно сьогодні важко сказати хто з вас буде правий через рік. Допускаю, що можливо gontar. Хоча якщо tatop буде послідовно реінвестувати гривну років 5-7, то швидше правим буде він (бо gontar втрачатиме частину доходу на конвертації туди-сюди, витрати грошей на бензин у випадку вирішення питань обміну на власному авто, витрати часу, а це також гроші, та й хто зна – а раптом гривна почне колись ревальвувати, адже на початку 2008р. майже ніхто не вірив, що нерухомість та земля може падати).Здається навесні хтось з форумчан пропонував поділитися інформацією хто в якій валюті тримає свої заощадження – але тема не отримала розвитку. Спробую її продовжити і прошу мене підтримати в цьому.Для розрахунків я використовую офіційний курс НБУ по долару США та Євро. Так от, якщо все перевести по курсу у гривну, мій грошовий капітал (100%) станом на 01.09.2012р. за місцем зберігання ділиться на 2 частини:10,6% - це готівка, або як я її називаю «мертвий капітал» (не приносить доходу, зберігається на самий «чорний день» і закопаний у садку під грушою);89,4% це депозитні та поточні рахунки у банках (причому з них майже все на депозитних рахунках).Структура грошового капіталу по валютах:40% гривна:57,6% долар США;2,4% Євро.Структура готівки («мертвого капіталу») по валютах:0% гривна;76,6% долар США;23,4% Євро.Структура депозитних та поточних рахунків по валютах:44,7% гривна;55,3% долар США;0% Євро.Причому десь з 2000р. я валюту не купую і не продаю. Структура змінюється внаслідок особистого споживання, яке в основному відбувається в гривні, ну і звісно від коливання курсу валют НБУ. Із за цього з кожним роком питома частина валюти збільшується."Може хтось пам*ятає, можливо і до мене хтось фразу "під грушою" згадував? Просто цікаво.І взагалі цікаво перечитувати свою писанинуНавіть в згаданому повідомленні є цікава думка: " та й хто зна – а раптом гривна почне колись ревальвувати"... Це так актуально на сьогодніІ чим все це закінчиться?