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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:58
Квесторе_поверніться написав: Кармелюк написав:
Структура грошового капіталу по валютах:
40% гривна:
57,6% долар США;
2,4% Євро.
Теж життя заставило приблизно витримувати таку пропорцію.
А так хотілося в ці попередні роки (2017-2019) надати більшу перевагу ріднесенькій Гривні. І троха пропорція коливнулася до 52% валюта і 48% гривня.
Я більш консервативний 40гр-30-30.
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