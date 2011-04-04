Теж життя заставило приблизно витримувати таку пропорцію.
А так хотілося в ці попередні роки (2017-2019) надати більшу перевагу ріднесенькій Гривні. І троха пропорція коливнулася до 52% валюта і 48% гривня.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 09 лют, 2020 20:54
Re: Байки про банки і не тільки....
Теж життя заставило приблизно витримувати таку пропорцію.
А так хотілося в ці попередні роки (2017-2019) надати більшу перевагу ріднесенькій Гривні. І троха пропорція коливнулася до 52% валюта і 48% гривня.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:58
Я більш консервативний 40гр-30-30.
Додано: Нед 09 лют, 2020 23:43
Дякую за добрі слова про мою писанину!
Здається останній раз звіт був станом на 1 травня. Мабуть в середині травня напишу, якщо натхнення буде... Але, на жаль, теперішні "реформатори" йому явно не сприяють...
Додано: Нед 09 лют, 2020 23:56
Хлопці! Ви обговорюєте структуру мого портфеля станом на 1 вересня далекого 2012р.
Хоча на сьогодні, враховуючи курс гривні, я був би не проти мати 40 капіталу в гривні.
На жаль на 1 лютого цього року гривня складає лише 20,5%
А може і на щастя , враховуючи "потенціал" правлячої команди до розбудови...
|