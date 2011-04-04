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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 751752753754
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 20:54

Re: Байки про банки і не тільки....

  Кармелюк написав:Структура грошового капіталу по валютах:
40% гривна:
57,6% долар США;
2,4% Євро.

Теж життя заставило приблизно витримувати таку пропорцію.
А так хотілося в ці попередні роки (2017-2019) надати більшу перевагу ріднесенькій Гривні. І троха пропорція коливнулася до 52% валюта і 48% гривня.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 22:58

  Квесторе_поверніться написав:
  Кармелюк написав:Структура грошового капіталу по валютах:
40% гривна:
57,6% долар США;
2,4% Євро.

Теж життя заставило приблизно витримувати таку пропорцію.
А так хотілося в ці попередні роки (2017-2019) надати більшу перевагу ріднесенькій Гривні. І троха пропорція коливнулася до 52% валюта і 48% гривня.


Я більш консервативний 40гр-30-30.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 23:43

  V2 написав:Вітаю, шановний Кармелюк!

Коли можна очікувати традиційний Ваш щорічний звіт по капіталу? ;)
Завжди цікаво читати! 8)

Дякую за добрі слова про мою писанину!
Здається останній раз звіт був станом на 1 травня. Мабуть в середині травня напишу, якщо натхнення буде... Але, на жаль, теперішні "реформатори" йому явно не сприяють...
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 23:56

  Ethereum написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Кармелюк написав:Структура грошового капіталу по валютах:
40% гривна:
57,6% долар США;
2,4% Євро.

Теж життя заставило приблизно витримувати таку пропорцію.
А так хотілося в ці попередні роки (2017-2019) надати більшу перевагу ріднесенькій Гривні. І троха пропорція коливнулася до 52% валюта і 48% гривня.


Я більш консервативний 40гр-30-30.

Хлопці! Ви обговорюєте структуру мого портфеля станом на 1 вересня далекого 2012р.
Хоча на сьогодні, враховуючи курс гривні, я був би не проти мати 40 капіталу в гривні. :D
На жаль на 1 лютого цього року гривня складає лише 20,5% :(
А може і на щастя :D, враховуючи "потенціал" правлячої команди до розбудови...
Кармелюк
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  #<1 ... 751752753754
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