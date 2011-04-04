Теж життя заставило приблизно витримувати таку пропорцію.
А так хотілося в ці попередні роки (2017-2019) надати більшу перевагу ріднесенькій Гривні. І троха пропорція коливнулася до 52% валюта і 48% гривня.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 20:54
Re: Байки про банки і не тільки....
Теж життя заставило приблизно витримувати таку пропорцію.
А так хотілося в ці попередні роки (2017-2019) надати більшу перевагу ріднесенькій Гривні. І троха пропорція коливнулася до 52% валюта і 48% гривня.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 22:58
Я більш консервативний 40гр-30-30.
Додано: Нед 09 лют, 2020 23:43
Дякую за добрі слова про мою писанину!
Здається останній раз звіт був станом на 1 травня. Мабуть в середині травня напишу, якщо натхнення буде... Але, на жаль, теперішні "реформатори" йому явно не сприяють...
Додано: Нед 09 лют, 2020 23:56
Хлопці! Ви обговорюєте структуру мого портфеля станом на 1 вересня далекого 2012р.
Хоча на сьогодні, враховуючи курс гривні, я був би не проти мати 40 капіталу в гривні.
На жаль на 1 лютого цього року гривня складає лише 20,5%
А може і на щастя , враховуючи "потенціал" правлячої команди до розбудови...
Додано: Пон 10 лют, 2020 09:22
Всем привет! Подскажите, где можно взять данные, сколько налогов заплачено на прибыль от банковских процентов? В кабинет.такс.гов.юа таких данных у меня нет, хотя кешбек, дивиденды видны
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Пон 10 лют, 2020 09:52
То не на прибыль, а подоходный (18%) и военный сбор (1.5%).
Можно самостоятельно посчитать если очень надо.
Налоги не персонализируются для податковой и в кабинете соответственно не видны .
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:05
Re: Байки про банки і не тільки....
Підкажіть, в кого є свіжий досвід по поверненню податку за оплату навчання.
Маю договір з ФОП про навчання дитини, дві квитанції з МАБу про оплату. Треба їх копії поробити, попередньо випросивши в Альфи мокрі печатки?
Що ще податковій буде необхідно зараз, копії паспорту й податкового номеру? Свідоцтва про народження й податкового номеру дитини?
А довідка про доходи має бути за попередній рік і саме з місця роботи?
Може що ще забув? Підкажіть будь ласка, бо не робив цього ще жодного разу. Дякую дуже!
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