Додано: Пон 10 лют, 2020 10:05

Підкажіть, в кого є свіжий досвід по поверненню податку за оплату навчання.



Маю договір з ФОП про навчання дитини, дві квитанції з МАБу про оплату. Треба їх копії поробити, попередньо випросивши в Альфи мокрі печатки?



Що ще податковій буде необхідно зараз, копії паспорту й податкового номеру? Свідоцтва про народження й податкового номеру дитини?



А довідка про доходи має бути за попередній рік і саме з місця роботи?



Може що ще забув? Підкажіть будь ласка, бо не робив цього ще жодного разу. Дякую дуже!