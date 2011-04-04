Aps написав:kreuz написав:Підкажіть, в кого є свіжий досвід по поверненню податку за оплату навчання.
Маю договір з ФОП про навчання дитини, дві квитанції з МАБу про оплату. Треба їх копії поробити, попередньо випросивши в Альфи мокрі печатки?
Що ще податковій буде необхідно зараз, копії паспорту й податкового номеру? Свідоцтва про народження й податкового номеру дитини?
А довідка про доходи має бути за попередній рік і саме з місця роботи?
Може що ще забув? Підкажіть будь ласка, бо не робив цього ще жодного разу. Дякую дуже!
Ко всему этому надо еще декларацию заполнить. )
Квитанция из МАБ можно и без мокрых печатей, на них же она как бы есть.
Вообще можно подавать через кабинет налогоплательщика, приатачивая копии к декларации.
Ну и по ФОПу надо что бы его основной вид деятельности был образование. Возможно что еще потребуют по нему кроме договора.
Дякую!
ЄДР пише код КВЕД 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у. (основний). Підходить? Це якось треба підтверджувати?