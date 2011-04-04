Про ФОПов чисто теоретические знания, лично не сталкивался.
Но если что налоговой будет непонятно они звонят уточняют или просят какие то еще документы.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 10 лют, 2020 12:33
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:26
Зашел в кабинет через ЭЦП Привата, но не нашел где здесь посмотреть кешбек
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:32
Re: Байки про банки і не тільки....
Там запрос формы, придет форма общими суммами в разрезе ОКПО выплач1ват1лей.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:43
У меня кеш бек Альфа банка отображается, другими не пользовался
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Пон 10 лют, 2020 18:41
Комплекс заходів дозволить нам зменшити рівень NPL у банках до 10%, як це передбачено Стратегією розвитку фінансового сектору до 2025 року", - зазначила в.о. голови НБУ Катерина Рожкова.
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