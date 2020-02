Додано: Пон 10 лют, 2020 15:43

jurasja написав: San написав: Всем привет! Подскажите, где можно взять данные, сколько налогов заплачено на прибыль от банковских процентов? В кабинет.такс.гов.юа таких данных у меня нет, хотя кешбек, дивиденды видны Всем привет! Подскажите, где можно взять данные, сколько налогов заплачено на прибыль от банковских процентов? В кабинет.такс.гов.юа таких данных у меня нет, хотя кешбек, дивиденды видны



Зашел в кабинет через ЭЦП Привата, но не нашел где здесь посмотреть кешбек Зашел в кабинет через ЭЦП Привата, но не нашел где здесь посмотреть кешбек

У меня кеш бек Альфа банка отображается, другими не пользовался У меня кеш бек Альфа банка отображается, другими не пользовался