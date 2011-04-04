Про ФОПов чисто теоретические знания, лично не сталкивался.
Но если что налоговой будет непонятно они звонят уточняют или просят какие то еще документы.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 10 лют, 2020 12:33
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:26
Зашел в кабинет через ЭЦП Привата, но не нашел где здесь посмотреть кешбек
Получить карту бесплатно и заработать за это кешбек 50/100 грн:
Моно https://monobank.ua/r/G8Cu Форвард банк http://lx4.me/c/mzTSUKRf
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:32
Re: Байки про банки і не тільки....
Там запрос формы, придет форма общими суммами в разрезе ОКПО выплач1ват1лей.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:43
У меня кеш бек Альфа банка отображается, другими не пользовался
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Пон 10 лют, 2020 18:41
Комплекс заходів дозволить нам зменшити рівень NPL у банках до 10%, як це передбачено Стратегією розвитку фінансового сектору до 2025 року", - зазначила в.о. голови НБУ Катерина Рожкова.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 10 лют, 2020 21:05
Re: Байки про банки і не тільки....
Вы можете обратиться лично в налоговую или через электронный кабинет. Про электронное обращение мой отзыв я разместил здесь: Налоговая скидка. Кто знает и кто пользовался?
В этих квитанциях графа "Плательщик" должны быть указан тот, кто подаёт заявку на налоговую скидку. Это на заметку.
Вы будите заполнять налоговую декларацию. Все свои доходы, должны будите подкрепить документами. С места работы необходимо брать справку о доходах за год и в ней должно быть указаны отдельно уплаченные налоги (налог на физлица и военный сбор).
ps Если Вы желаете посетить налоговую лично, то черновичок заполненной декларации можно заполнить в электронном кабинете (часть инфы система сама заполняет, остаётся только подправить). Возможно, ещё необходимы реквизиты счёта, куда деньгу слать.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 11 лют, 2020 08:03
Конкурс на посаду нового голови правління державного Укрексімбанку виграв Євген Мецгер.
Таке рішення конкурсна комісія ухвалила 6 лютого, повідомили FinClub декілька джерел на банківському ринку.
За кандидатуру Мецгера віддали голоси 5 членів конкурсної комісії, два утрималися, а один голосував проти, повідомив один із співрозмовників.
Мецгер поки свою перемогу у конкурсі не прокоментував.
Наразі Мецгер працює заступником голови правління іншого державного банку – Укргазбанку.
Його дружина – Юлія Мецгер – працює членом наглядової ради державного Приватбанку. В наглядову раду вона була призначена в липні 2019 року президентом Володимиром Зеленським, а раніше працювала юристом в Укрексімбанку. Зараз входить в три комітети наглядової ради ПриватБанку: з питань корпоративного управління, винагород та призначень; з питань ризиків; з питань стратегії і трансформації.
Члени наглядової ради Укрексімбанку від коментарів утримались, а в НБУ повідомили виданню, що ще не отримували офіційну інформацію про завершення конкурсу.
Мецгер в Укрексімбанку вже працював – в 2006-2015 роках, піднявшись до позиції начальника управління малого та середнього бізнесу.
|