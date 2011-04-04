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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 752753754755
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:33

  kreuz написав:ЄДР пише код КВЕД 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у. (основний). Підходить? Це якось треба підтверджувати?


Про ФОПов чисто теоретические знания, лично не сталкивался.
Но если что налоговой будет непонятно они звонят уточняют или просят какие то еще документы.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:26

  San написав:Всем привет! Подскажите, где можно взять данные, сколько налогов заплачено на прибыль от банковских процентов? В кабинет.такс.гов.юа таких данных у меня нет, хотя кешбек, дивиденды видны


Зашел в кабинет через ЭЦП Привата, но не нашел где здесь посмотреть кешбек
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Моно https://monobank.ua/r/G8Cu Форвард банк http://lx4.me/c/mzTSUKRf
jurasja
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:32

Re: Байки про банки і не тільки....

  jurasja написав:Зашел в кабинет через ЭЦП Привата, но не нашел где здесь посмотреть кешбек


Там запрос формы, придет форма общими суммами в разрезе ОКПО выплач1ват1лей.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:43

  jurasja написав:
  San написав:Всем привет! Подскажите, где можно взять данные, сколько налогов заплачено на прибыль от банковских процентов? В кабинет.такс.гов.юа таких данных у меня нет, хотя кешбек, дивиденды видны


Зашел в кабинет через ЭЦП Привата, но не нашел где здесь посмотреть кешбек

У меня кеш бек Альфа банка отображается, другими не пользовался
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:41

Комплекс заходів дозволить нам зменшити рівень NPL у банках до 10%, як це передбачено Стратегією розвитку фінансового сектору до 2025 року", - зазначила в.о. голови НБУ Катерина Рожкова.
http://finbalance.com.ua/news/nbu-chastka-problemnikh-kreditiv-u-bankivskiy-sistemi-znizilasya-do-484
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 21:05

Re: Байки про банки і не тільки....

  kreuz написав:Підкажіть, в кого є свіжий досвід по поверненню податку за оплату навчання.
Вы можете обратиться лично в налоговую или через электронный кабинет. Про электронное обращение мой отзыв я разместил здесь: Налоговая скидка. Кто знает и кто пользовался?

  kreuz написав:...дві квитанції з МАБу про оплату
В этих квитанциях графа "Плательщик" должны быть указан тот, кто подаёт заявку на налоговую скидку. Это на заметку.

  kreuz написав:А довідка про доходи має бути за попередній рік і саме з місця роботи?
Вы будите заполнять налоговую декларацию. Все свои доходы, должны будите подкрепить документами. С места работы необходимо брать справку о доходах за год и в ней должно быть указаны отдельно уплаченные налоги (налог на физлица и военный сбор).

ps Если Вы желаете посетить налоговую лично, то черновичок заполненной декларации можно заполнить в электронном кабинете (часть инфы система сама заполняет, остаётся только подправить). Возможно, ещё необходимы реквизиты счёта, куда деньгу слать.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 08:03

Конкурс на посаду нового голови правління державного Укрексімбанку виграв Євген Мецгер.

Таке рішення конкурсна комісія ухвалила 6 лютого, повідомили FinClub декілька джерел на банківському ринку.

За кандидатуру Мецгера віддали голоси 5 членів конкурсної комісії, два утрималися, а один голосував проти, повідомив один із співрозмовників.

Мецгер поки свою перемогу у конкурсі не прокоментував.

Наразі Мецгер працює заступником голови правління іншого державного банку – Укргазбанку.
Його дружина – Юлія Мецгер – працює членом наглядової ради державного Приватбанку. В наглядову раду вона була призначена в липні 2019 року президентом Володимиром Зеленським, а раніше працювала юристом в Укрексімбанку. Зараз входить в три комітети наглядової ради ПриватБанку: з питань корпоративного управління, винагород та призначень; з питань ризиків; з питань стратегії і трансформації.

Члени наглядової ради Укрексімбанку від коментарів утримались, а в НБУ повідомили виданню, що ще не отримували офіційну інформацію про завершення конкурсу.

Мецгер в Укрексімбанку вже працював – в 2006-2015 роках, піднявшись до позиції начальника управління малого та середнього бізнесу.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:49

  Кармелюк написав:
  Ethereum написав:
  Квесторе_поверніться написав:Структура грошового капіталу по валютах:
40% гривна:
57,6% долар США;
2,4% Євро.

Теж життя заставило приблизно витримувати таку пропорцію.
А так хотілося в ці попередні роки (2017-2019) надати більшу перевагу ріднесенькій Гривні. І троха пропорція коливнулася до 52% валюта і 48% гривня.


Я більш консервативний 40гр-30-30.

Хлопці! Ви обговорюєте структуру мого портфеля станом на 1 вересня далекого 2012р.
Хоча на сьогодні, враховуючи курс гривні, я був би не проти мати 40 капіталу в гривні. :D
На жаль на 1 лютого цього року гривня складає лише 20,5% :(
А може і на щастя :D, враховуючи "потенціал" правлячої команди до розбудови...[/quote]

Головне було не тримати стільки гривні в 2014р.
За рахунок того що тоді був на 90% в $ вдалося закінчити будову і прикупити квартирку лишню за 20К. Тепер все не так однозначно. Якщо зебобіки протягнуть свої закони гривна втримається якийсь час. З другої сторони любий рух на Схід приведе до коллапсу всього.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:22

  Goodman написав:
  jurasja написав:Зашел в кабинет через ЭЦП Привата, но не нашел где здесь посмотреть кешбек


Там запрос формы, придет форма общими суммами в разрезе ОКПО выплач1ват1лей.


Как называется форма? Если можно, напишите путь к ней в кабинете, пожалуйста
Получить карту бесплатно и заработать за это кешбек 50/100 грн:
Моно https://monobank.ua/r/G8Cu Форвард банк http://lx4.me/c/mzTSUKRf
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