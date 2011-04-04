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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:35
San написав:
Всем привет! Подскажите, где можно взять данные, сколько налогов заплачено на прибыль от банковских процентов? В кабинет.такс.гов.юа таких данных у меня нет, хотя кешбек, дивиденды видны
Банк сплачує цей податок знеособлено. Він є податковий агент , не депозитчик. Допоки банківську таємницю остаточно не скасували - так буде.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 11:37
kreuz написав:
Підкажіть, в кого є свіжий досвід по поверненню податку за оплату навчання.
Маю договір з ФОП про навчання дитини, дві квитанції з МАБу про оплату. Треба їх копії поробити, попередньо випросивши в Альфи мокрі печатки?
Що ще податковій буде необхідно зараз, копії паспорту й податкового номеру? Свідоцтва про народження й податкового номеру дитини?
А довідка про доходи має бути за попередній рік і саме з місця роботи?
Може що ще забув? Підкажіть будь ласка, бо не робив цього ще жодного разу. Дякую дуже!
У мене дитина навчається зараз на курсах підготовки до ЗНО у приватному навчальному центрі. Плачу також ФОПу, але готівкою, квитанції є. Як гадаєте, за таке навчання можливо повернути податок? Раніше читав, що навчання має бути у шкільних та позашкільних закладах, ПТУ, колледжах, ВУЗах...
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