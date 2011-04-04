Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
kreuz написав:Підкажіть, в кого є свіжий досвід по поверненню податку за оплату навчання. Маю договір з ФОП про навчання дитини, дві квитанції з МАБу про оплату. Треба їх копії поробити, попередньо випросивши в Альфи мокрі печатки? Що ще податковій буде необхідно зараз, копії паспорту й податкового номеру? Свідоцтва про народження й податкового номеру дитини? А довідка про доходи має бути за попередній рік і саме з місця роботи? Може що ще забув? Підкажіть будь ласка, бо не робив цього ще жодного разу. Дякую дуже!
У мене дитина навчається зараз на курсах підготовки до ЗНО у приватному навчальному центрі. Плачу також ФОПу, але готівкою, квитанції є. Як гадаєте, за таке навчання можливо повернути податок? Раніше читав, що навчання має бути у шкільних та позашкільних закладах, ПТУ, колледжах, ВУЗах...
kreuz написав:Підкажіть, в кого є свіжий досвід по поверненню податку за оплату навчання. Маю договір з ФОП про навчання дитини, дві квитанції з МАБу про оплату. Треба їх копії поробити, попередньо випросивши в Альфи мокрі печатки? Що ще податковій буде необхідно зараз, копії паспорту й податкового номеру? Свідоцтва про народження й податкового номеру дитини? А довідка про доходи має бути за попередній рік і саме з місця роботи? Може що ще забув? Підкажіть будь ласка, бо не робив цього ще жодного разу. Дякую дуже!
У мене дитина навчається зараз на курсах підготовки до ЗНО у приватному навчальному центрі. Плачу також ФОПу, але готівкою, квитанції є. Як гадаєте, за таке навчання можливо повернути податок? Раніше читав, що навчання має бути у шкільних та позашкільних закладах, ПТУ, колледжах, ВУЗах...
Навіть не знаю, що сказати, бо сам займаюся цим вперше. Переймаюся через те, що у квитанції платником є Альфа, хоча я у призначенні написав платником себе. Чи згодиться така форма?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...