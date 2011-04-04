Банк сплачує цей податок знеособлено. Він є податковий агент , не депозитчик. Допоки банківську таємницю остаточно не скасували - так буде.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:35
Банк сплачує цей податок знеособлено. Він є податковий агент , не депозитчик. Допоки банківську таємницю остаточно не скасували - так буде.
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:37
У мене дитина навчається зараз на курсах підготовки до ЗНО у приватному навчальному центрі. Плачу також ФОПу, але готівкою, квитанції є. Як гадаєте, за таке навчання можливо повернути податок? Раніше читав, що навчання має бути у шкільних та позашкільних закладах, ПТУ, колледжах, ВУЗах...
Додано: Сер 12 лют, 2020 12:49
Re: Байки про банки і не тільки....
мінфін в свіжому огляді такої ж думки!
все чевроне, все вниз...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 12 лют, 2020 14:09
Навіть не знаю, що сказати, бо сам займаюся цим вперше. Переймаюся через те, що у квитанції платником є Альфа, хоча я у призначенні написав платником себе. Чи згодиться така форма?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Сер 12 лют, 2020 14:10
Вже не актуально...Фарс 14,25% ше вчора.
Для чого туФту тулять.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 12 лют, 2020 14:39
Ще позавчора, тут тоже хтось гнав - "па 13%"
Додано: Сер 12 лют, 2020 15:12
Re: Байки про банки і не тільки....
брехливий кум спаммера, це ж усі вже знають!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:05
Re: Байки про банки і не тільки....
Дезу запустили з офіційних джерел через кума...але дійсність виявилась оптимістичнішою.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 12 лют, 2020 17:07
Re: Байки про банки і не тільки....
Скоріше треба шукати додатково ще інші докази, що це Ви зробили оплату. IMHO
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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