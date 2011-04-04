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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 753754755756
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:35

  San написав:Всем привет! Подскажите, где можно взять данные, сколько налогов заплачено на прибыль от банковских процентов? В кабинет.такс.гов.юа таких данных у меня нет, хотя кешбек, дивиденды видны

Банк сплачує цей податок знеособлено. Він є податковий агент , не депозитчик. Допоки банківську таємницю остаточно не скасували - так буде.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:37

  kreuz написав:Підкажіть, в кого є свіжий досвід по поверненню податку за оплату навчання.
Маю договір з ФОП про навчання дитини, дві квитанції з МАБу про оплату. Треба їх копії поробити, попередньо випросивши в Альфи мокрі печатки?
Що ще податковій буде необхідно зараз, копії паспорту й податкового номеру? Свідоцтва про народження й податкового номеру дитини?
А довідка про доходи має бути за попередній рік і саме з місця роботи?
Може що ще забув? Підкажіть будь ласка, бо не робив цього ще жодного разу. Дякую дуже!

У мене дитина навчається зараз на курсах підготовки до ЗНО у приватному навчальному центрі. Плачу також ФОПу, але готівкою, квитанції є. Як гадаєте, за таке навчання можливо повернути податок? Раніше читав, що навчання має бути у шкільних та позашкільних закладах, ПТУ, колледжах, ВУЗах...
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  ТИХИЙ написав:Скрутні часи настали для нас, деполюдей


мінфін в свіжому огляді такої ж думки!
все чевроне, все вниз...

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:09

  patrikk написав:
  kreuz написав:Підкажіть, в кого є свіжий досвід по поверненню податку за оплату навчання.
Маю договір з ФОП про навчання дитини, дві квитанції з МАБу про оплату. Треба їх копії поробити, попередньо випросивши в Альфи мокрі печатки?
Що ще податковій буде необхідно зараз, копії паспорту й податкового номеру? Свідоцтва про народження й податкового номеру дитини?
А довідка про доходи має бути за попередній рік і саме з місця роботи?
Може що ще забув? Підкажіть будь ласка, бо не робив цього ще жодного разу. Дякую дуже!

У мене дитина навчається зараз на курсах підготовки до ЗНО у приватному навчальному центрі. Плачу також ФОПу, але готівкою, квитанції є. Як гадаєте, за таке навчання можливо повернути податок? Раніше читав, що навчання має бути у шкільних та позашкільних закладах, ПТУ, колледжах, ВУЗах...

Навіть не знаю, що сказати, бо сам займаюся цим вперше. Переймаюся через те, що у квитанції платником є Альфа, хоча я у призначенні написав платником себе. Чи згодиться така форма?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:10

  greenozon написав:
  ТИХИЙ написав:Скрутні часи настали для нас, деполюдей


мінфін в свіжому огляді такої ж думки!
все чевроне, все вниз...

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... vno-pesok/

Вже не актуально...Фарс 14,25% ше вчора.
Для чого туФту тулять. :mrgreen:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:39

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:
  ТИХИЙ написав:Скрутні часи настали для нас, деполюдей


мінфін в свіжому огляді такої ж думки!
все чевроне, все вниз...

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... vno-pesok/

Вже не актуально...Фарс 14,25% ше вчора.
Для чого туФту тулять. :mrgreen:


Ще позавчора, тут тоже хтось гнав - "па 13%" :mrgreen:
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 15:12

Re: Байки про банки і не тільки....

  jay2004 написав:Ще позавчора, тут тоже хтось гнав - "па 13%"

брехливий кум спаммера, це ж усі вже знають!
:)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:05

Re: Байки про банки і не тільки....

  jay2004 написав:Ще позавчора, тут тоже хтось гнав - "па 13%"

Дезу запустили з офіційних джерел через кума...але дійсність виявилась оптимістичнішою.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:07

Re: Байки про банки і не тільки....

  kreuz написав:Переймаюся через те, що у квитанції платником є Альфа, хоча я у призначенні написав платником себе.
Скоріше треба шукати додатково ще інші докази, що це Ви зробили оплату. IMHO
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
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