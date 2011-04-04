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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 753754755756
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:35

  San написав:Всем привет! Подскажите, где можно взять данные, сколько налогов заплачено на прибыль от банковских процентов? В кабинет.такс.гов.юа таких данных у меня нет, хотя кешбек, дивиденды видны

Банк сплачує цей податок знеособлено. Він є податковий агент , не депозитчик. Допоки банківську таємницю остаточно не скасували - так буде.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:37

  kreuz написав:Підкажіть, в кого є свіжий досвід по поверненню податку за оплату навчання.
Маю договір з ФОП про навчання дитини, дві квитанції з МАБу про оплату. Треба їх копії поробити, попередньо випросивши в Альфи мокрі печатки?
Що ще податковій буде необхідно зараз, копії паспорту й податкового номеру? Свідоцтва про народження й податкового номеру дитини?
А довідка про доходи має бути за попередній рік і саме з місця роботи?
Може що ще забув? Підкажіть будь ласка, бо не робив цього ще жодного разу. Дякую дуже!

У мене дитина навчається зараз на курсах підготовки до ЗНО у приватному навчальному центрі. Плачу також ФОПу, але готівкою, квитанції є. Як гадаєте, за таке навчання можливо повернути податок? Раніше читав, що навчання має бути у шкільних та позашкільних закладах, ПТУ, колледжах, ВУЗах...
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  ТИХИЙ написав:Скрутні часи настали для нас, деполюдей


мінфін в свіжому огляді такої ж думки!
все чевроне, все вниз...

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... vno-pesok/
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:09

  patrikk написав:
  kreuz написав:Підкажіть, в кого є свіжий досвід по поверненню податку за оплату навчання.
Маю договір з ФОП про навчання дитини, дві квитанції з МАБу про оплату. Треба їх копії поробити, попередньо випросивши в Альфи мокрі печатки?
Що ще податковій буде необхідно зараз, копії паспорту й податкового номеру? Свідоцтва про народження й податкового номеру дитини?
А довідка про доходи має бути за попередній рік і саме з місця роботи?
Може що ще забув? Підкажіть будь ласка, бо не робив цього ще жодного разу. Дякую дуже!

У мене дитина навчається зараз на курсах підготовки до ЗНО у приватному навчальному центрі. Плачу також ФОПу, але готівкою, квитанції є. Як гадаєте, за таке навчання можливо повернути податок? Раніше читав, що навчання має бути у шкільних та позашкільних закладах, ПТУ, колледжах, ВУЗах...

Навіть не знаю, що сказати, бо сам займаюся цим вперше. Переймаюся через те, що у квитанції платником є Альфа, хоча я у призначенні написав платником себе. Чи згодиться така форма?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:10

  greenozon написав:
  ТИХИЙ написав:Скрутні часи настали для нас, деполюдей


мінфін в свіжому огляді такої ж думки!
все чевроне, все вниз...

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... vno-pesok/

Вже не актуально...Фарс 14,25% ше вчора.
Для чого туФту тулять. :mrgreen:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:39

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:
  ТИХИЙ написав:Скрутні часи настали для нас, деполюдей


мінфін в свіжому огляді такої ж думки!
все чевроне, все вниз...

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... vno-pesok/

Вже не актуально...Фарс 14,25% ше вчора.
Для чого туФту тулять. :mrgreen:


Ще позавчора, тут тоже хтось гнав - "па 13%" :mrgreen:
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 15:12

Re: Байки про банки і не тільки....

  jay2004 написав:Ще позавчора, тут тоже хтось гнав - "па 13%"

брехливий кум спаммера, це ж усі вже знають!
:)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:05

Re: Байки про банки і не тільки....

  jay2004 написав:Ще позавчора, тут тоже хтось гнав - "па 13%"

Дезу запустили з офіційних джерел через кума...але дійсність виявилась оптимістичнішою.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:07

Re: Байки про банки і не тільки....

  kreuz написав:Переймаюся через те, що у квитанції платником є Альфа, хоча я у призначенні написав платником себе.
Скоріше треба шукати додатково ще інші докази, що це Ви зробили оплату. IMHO
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:28

  MASolomko написав:
  kreuz написав:Переймаюся через те, що у квитанції платником є Альфа, хоча я у призначенні написав платником себе.
Скоріше треба шукати додатково ще інші докази, що це Ви зробили оплату. IMHO

Може виписку по рахунку треба зробити? Альфа таке зможе?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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