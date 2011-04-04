Платил за обучение /2018год/с Ощада, в квитанции -отправитель Ощад. Котловой счёт. Делал выписку по счёту в О24 и ставил печати в банке. Не знаю , насколько это было нужно, но все выплатили.
В Альфе ещё проще. Выписка-печать. Для надёжности.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 13 лют, 2020 08:25
Re: Байки про банки і не тільки....
Платил за обучение /2018год/с Ощада, в квитанции -отправитель Ощад. Котловой счёт. Делал выписку по счёту в О24 и ставил печати в банке. Не знаю , насколько это было нужно, но все выплатили.
В Альфе ещё проще. Выписка-печать. Для надёжности.
Додано: Чет 13 лют, 2020 09:25
Украине придется возвращать кредиторам списанные пять лет назад почти $4 миллиарда внешнего долга
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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