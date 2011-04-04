Платил за обучение /2018год/с Ощада, в квитанции -отправитель Ощад. Котловой счёт. Делал выписку по счёту в О24 и ставил печати в банке. Не знаю , насколько это было нужно, но все выплатили.
В Альфе ещё проще. Выписка-печать. Для надёжности.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 08:25
Re: Байки про банки і не тільки....
Платил за обучение /2018год/с Ощада, в квитанции -отправитель Ощад. Котловой счёт. Делал выписку по счёту в О24 и ставил печати в банке. Не знаю , насколько это было нужно, но все выплатили.
В Альфе ещё проще. Выписка-печать. Для надёжности.
Додано: Чет 13 лют, 2020 09:25
Украине придется возвращать кредиторам списанные пять лет назад почти $4 миллиарда внешнего долга
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 13 лют, 2020 10:01
Re: Байки про банки і не тільки....
Долой бумажки!
пока трое наших в теме
Уряд підключив до сервісу check.gov.ua всі головні державні органи. Нагадаємо, що в сервісі можна перевірити банківські квитанції в електронній формі, які раніше вимагали на папері з мокрою печаткою.
Сервіс check.gov.ua запрацював Уряд запустив сервіс онлайн перевірки квитанцій: відтепер у банк ходити не потрібно в Україні заради такої муті з 24 грудня 2019 року. Він працює таким чином, що замість паперової квитанції з банку користувач отримує її код вказаний в квитахі. А той, хто перевіряє платіж, має зайти на check.gov.ua ,як Мізантроп та ввести код для перевірки. Це – все.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 13 лют, 2020 14:43
А-банк, Моня и Примат
в стадии подключения — еще 10 учреждений... https://news.finance.ua/ru/news/-/465197/v-ukraine-zarabotal-servis-elektronnyh-kvitantsij
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