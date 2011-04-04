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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 754755756757
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:25

Re: Байки про банки і не тільки....

kreuz написав:
  MASolomko написав:
  kreuz написав:Переймаюся через те, що у квитанції платником є Альфа, хоча я у призначенні написав платником себе.
Скоріше треба шукати додатково ще інші докази, що це Ви зробили оплату. IMHO

Може виписку по рахунку треба зробити? Альфа таке зможе?
Платил за обучение /2018год/с Ощада, в квитанции -отправитель Ощад. Котловой счёт. Делал выписку по счёту в О24 и ставил печати в банке. Не знаю , насколько это было нужно, но все выплатили.
В Альфе ещё проще. Выписка-печать. Для надёжности.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:25

Украине придется возвращать кредиторам списанные пять лет назад почти $4 миллиарда внешнего долга

https://strana.ua/news/249526-ukraine-pridetsja-vozvrashchat-spisannye-pjat-let-nazad-3-8-mlrd-vneshneho-hosdolha.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:01

Re: Байки про банки і не тільки....

Долой бумажки!
пока трое наших в теме
https://check.gov.ua/
Уряд підключив до сервісу check.gov.ua всі головні державні органи. Нагадаємо, що в сервісі можна перевірити банківські квитанції в електронній формі, які раніше вимагали на папері з мокрою печаткою.

Сервіс check.gov.ua запрацював Уряд запустив сервіс онлайн перевірки квитанцій: відтепер у банк ходити не потрібно в Україні заради такої муті з 24 грудня 2019 року. Він працює таким чином, що замість паперової квитанції з банку користувач отримує її код вказаний в квитахі. А той, хто перевіряє платіж, має зайти на check.gov.ua ,як Мізантроп та ввести код для перевірки. Це – все.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:43

  Мизантрóп написав:Долой бумажки!
пока трое наших в теме

А-банк, Моня и Примат
в стадии подключения — еще 10 учреждений... https://news.finance.ua/ru/news/-/465197/v-ukraine-zarabotal-servis-elektronnyh-kvitantsij
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:38

Слышал что в Моно кешбек можно выводить кратно 100 грн.

У меня собралось 1167, вывелось все сразу ( это кешбек от зачисления денег на депозит через Альфу )

После вычета налогов доступно 939 на карте.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:20

Re: Байки про банки і не тільки....

zzzzzz написав:Слышал что в Моно кешбек можно выводить кратно 100 грн.

У меня собралось 1167, вывелось все сразу


100 это просто минимум для вывода.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:29

  Aps написав:
zzzzzz написав:Слышал что в Моно кешбек можно выводить кратно 100 грн.

У меня собралось 1167, вывелось все сразу


100 это просто минимум для вывода.



Ааа, понял, спасибо.
Я почему-то думал что кратно 100 надо выводить.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 754755756757
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