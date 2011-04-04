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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 755756757758
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 21:04

Схему 10 і 1 прогнозують :(
http://finbalance.com.ua/news/nbu-stavki-po-hrivnevim-depozitam-do-kintsya-roku-mozhut-vpasti-nizhche-10
І не кажіть шо не інформували вас про Порохбанку від року, під 18% річних. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 21:05

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает снижения ставок по депозитам в 2020 году до 1% по валюте и ниже 10% по гривне при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации.

"В прошлом году был шок из-за того, что гривня выросла, и это был шок для всех. В этом году.., если у нас все будет нормально с МВФ, будет еще один шок – будут демонстрации под Национальным банком, поскольку люди будут получать по своим сбережениям: по депозитам в валюте – до 1%, а по гривне – ниже 10%", – сказал Чурий.

При этом замглавы НБУ отметил, что при этом снижение ставок по депозитам позитивно отразится на украинской экономике в целом.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 21:11

Добрый вечер
Сегодня около 18-00 перевел по СЭП (через реквизиты) с Альфы на А-банку деньги.
Сегодня зайдут на А-банку?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 21:16

  Алексей77 написав:Добрый вечер
Сегодня около 18-00 перевел по СЭП (через реквизиты) с Альфы на А-банку деньги.
Сегодня зайдут на А-банку?

вероятность стремится к 0
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 21:17

Алексей77
Нет.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 21:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:І не кажіть шо не інформували вас про Порохбанку від року, під 18% річних.


Дядина, да Ваша незрадлива посм1шка?
Що там казати? Це банк? Це сеть отделений, це доступность?
Це просто пшик, менший за мильну бульбаху.
тре заре казати за БИС и за Глобус . як за флагман1в %% ставок.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 22:07

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:Дядина, да Ваша незрадлива посм1шка?

дядина :)
побував сьогодні в місцях не столь отдальонних!
ібо хімічить як дикий спаммер своїми реф лінками
стидоба!
+50грн !
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greenozon
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