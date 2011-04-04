І не кажіть шо не інформували вас про Порохбанку від року, під 18% річних.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 21:04
Схему 10 і 1 прогнозують
І не кажіть шо не інформували вас про Порохбанку від року, під 18% річних.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 21:05
Додано: Чет 13 лют, 2020 21:11
Добрый вечер
Сегодня около 18-00 перевел по СЭП (через реквизиты) с Альфы на А-банку деньги.
Сегодня зайдут на А-банку?
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Додано: Чет 13 лют, 2020 21:16
вероятность стремится к 0
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 13 лют, 2020 21:47
Re: Байки про банки і не тільки....
Дядина, да Ваша незрадлива посм1шка?
Що там казати? Це банк? Це сеть отделений, це доступность?
Це просто пшик, менший за мильну бульбаху.
тре заре казати за БИС и за Глобус . як за флагман1в %% ставок.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 13 лют, 2020 22:07
Re: Байки про банки і не тільки....
дядина
побував сьогодні в місцях не столь отдальонних!
ібо хімічить як дикий спаммер своїми реф лінками
стидоба!
+50грн !
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