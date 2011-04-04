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Квесторе_поверніться написав:І не кажіть шо не інформували вас про Порохбанку від року, під 18% річних.
Дядина, да Ваша незрадлива посм1шка? Що там казати? Це банк? Це сеть отделений, це доступность? Це просто пшик, менший за мильну бульбаху. тре заре казати за БИС и за Глобус . як за флагман1в %% ставок.
Укрексімбанк, Промінвестбанк і банк Порошенка - лідери за скороченням активів у 2019 році
Зі звітності НБУ випливає, що за підсумками 2019 року найсуттєвіше активи скоротилися в Укрексімбанку (-20,4 млрд грн, або -12,6%), Промінвестбанку (-6,7 млрд грн, або -48,6%), МІБ (-6,46 млрд грн, або -69%).
Зі звітності НБУ випливає, що за підсумками 2019 року найсуттєвіше активи скоротилися в Укрексімбанку (-20,4 млрд грн, або -12,6%), Промінвестбанку (-6,7 млрд грн, або -48,6%), МІБ (-6,46 млрд грн, або -69%).
ЯКкккк?
МІБ це всі знають що скам банка, тут все ясно ПІБ теж майже труп але Укрексім, величезний держбанк...