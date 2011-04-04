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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 756757758759
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:26

  jump написав:
  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:І не кажіть шо не інформували вас про Порохбанку від року, під 18% річних.


Дядина, да Ваша незрадлива посм1шка?
Що там казати? Це банк? Це сеть отделений, це доступность?
Це просто пшик, менший за мильну бульбаху.
тре заре казати за БИС и за Глобус . як за флагман1в %% ставок.


Укрексімбанк, Промінвестбанк і банк Порошенка - лідери за скороченням активів у 2019 році

Зі звітності НБУ випливає, що за підсумками 2019 року найсуттєвіше активи скоротилися в Укрексімбанку (-20,4 млрд грн, або -12,6%), Промінвестбанку (-6,7 млрд грн, або -48,6%), МІБ (-6,46 млрд грн, або -69%).

http://финбаланс.ком.юа/news/ukreksimbank-prominvestbank-i-bank-poroshenka---lideri-za-skorochennyam-aktiviv-u-2019-rotsi

ссылка не открывается ни в одном браузере
РОШЕН
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:48

Re: Байки про банки і не тільки....

  swan forever написав:не открывается ни в одном браузере


http://финбаланс.ком.юа/news/ukreksimb ... 2019-rotsi
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:51

http://finbalance.com.ua/news/ukreksimbank-prominvestbank-i-bank-poroshenka---lideri-za-skorochennyam-aktiviv-u-2019-rotsi
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:46

Зі звітності НБУ випливає, що за підсумками 2019 року найсуттєвіше активи скоротилися в Укрексімбанку (-20,4 млрд грн, або -12,6%), Промінвестбанку (-6,7 млрд грн, або -48,6%), МІБ (-6,46 млрд грн, або -69%).


ЯКкккк?

МІБ це всі знають що скам банка, тут все ясно
ПІБ теж майже труп
але Укрексім, величезний держбанк...
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:53

greenozon ну Сима он экспортно-импортный
и кредиты давал клиентам видимо не в гринах
гривна выросла с начала года, следовательно активы слегка усохлись)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:41

все що треба знати про шалене зниження депозитів банками на цьому тижні... ((

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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 09:15

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:І не кажіть шо не інформували вас про Порохбанку від року, під 18% річних.


Дядина, да Ваша незрадлива посм1шка?
Що там казати? Це банк? Це сеть отделений, це доступность?
Це просто пшик, менший за мильну бульбаху.
тре заре казати за БИС и за Глобус . як за флагман1в %% ставок.

Бісова банка з 19.02 року 2020 знижує ставки а Шаромига тримається?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 09:26

  jump написав:
  swan forever написав:не открывается ни в одном браузере


http://финбаланс.ком.юа/news/ukreksimbank-prominvestbank-i-bank-poroshenka---lideri-za-skorochennyam-aktiviv-u-2019-rotsi


до речі чому деякі посилання форум лишає як є (AS IS) а деякі - як от фінбаланс конвертує в кирилицю?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 09:36

  greenozon написав:
  jump написав:
  swan forever написав:не открывается ни в одном браузере


http://финбаланс.ком.юа/news/ukreksimbank-prominvestbank-i-bank-poroshenka---lideri-za-skorochennyam-aktiviv-u-2019-rotsi


до речі чому деякі посилання форум лишає як є (AS IS) а деякі - як от фінбаланс конвертує в кирилицю?

конкуренция
ol_zy
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Потрібно знати...юрикам кредити не потрібні
http://finbalance.com.ua/news/banki-v-sichni-zbilshili-portfel-hrivnevikh-kreditiv-dlya-naselennya-na-14
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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