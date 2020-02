Додано: Пон 17 лют, 2020 09:02

Вкладчик1234 написав: Украине придется возвращать кредиторам списанные пять лет назад почти $4 миллиарда внешнего долга Украине придется возвращать кредиторам списанные пять лет назад почти $4 миллиарда внешнего долга

Варанти Яресько теж анулюються? Варанти Яресько теж анулюються?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/