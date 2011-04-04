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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 757758759760
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 23:37

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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 14:17

із БОнусною програмою до депозитів пічалька...

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більшість банків НЕ хочуть працювати із своїми клієнтами, подавай їм свіже м'ясо
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:02

  Вкладчик1234 написав:Украине придется возвращать кредиторам списанные пять лет назад почти $4 миллиарда внешнего долга

Варанти Яресько теж анулюються?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 10:06

  flyman написав:
  Вкладчик1234 написав:Украине придется возвращать кредиторам списанные пять лет назад почти $4 миллиарда внешнего долга

Варанти Яресько теж анулюються?

Про них и речь.
То что "списали" - очень вероятно компенсируется по этим варрантам, возможно с запасом
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 10:29

Шарик сегодня сдулся на один процент.
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