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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 15 лют, 2020 23:37
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Додано: Нед 16 лют, 2020 14:17
із БОнусною програмою до депозитів пічалька...
більшість банків НЕ хочуть працювати із своїми клієнтами, подавай їм свіже м'ясо
+50грн !
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Додано: Пон 17 лют, 2020 09:02
Варанти Яресько теж анулюються?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 17 лют, 2020 10:06
Про них и речь.
То что "списали" - очень вероятно компенсируется по этим варрантам, возможно с запасом
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 17 лют, 2020 14:08
Дякую за сигнал...і який максимальний прОцент в Шаромиги?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 17 лют, 2020 15:54
Банк Альянс (+1,34 млрд грн, або +63,3%)..+.63% ))) Ого-го-го
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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