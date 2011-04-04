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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 757758759760
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:08

  Oleg_Sa написав:Шарик сегодня сдулся на один процент.

Дякую за сигнал...і який максимальний прОцент в Шаромиги?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:54

http://финбаланс.ком.юа/news/nbu-ukrha ... 2019-rotsi

Банк Альянс (+1,34 млрд грн, або +63,3%)..+.63% ))) Ого-го-го
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:46

  Квесторе_поверніться написав:
  prodigy написав:http://finbalance.com.ua/news/nbu-ukrhazbank---lider-na-rinku-za-zrostannyam-aktiviv-u-2019-rotsi
Банк Альянс (+1,34 млрд грн, або +63,3%)..+.63% ))) Ого-го-го

Ну відомо на чому Комса2 росте.
А всі інші лідери...це якісь мильні бульбашки...от Січовики, наприклад.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:00

  Oleg_Sa написав:Шарик сегодня сдулся на один процент.


красота!
треба казати - підвищив свою надійність на +1 пп у карколомному світі негараздів і турбуленцій :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:54

Де інфо...пару банків намалювали і все?
http://finbalance.com.ua/news/u-yakikh-bankiv-za-2019-rik-naybilshe-zrosli-kreditni-portfeli
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 21:10

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ ЗАПРОШУЄ БАНКИ ПРИЄДНАТИСЯ ДО СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО АРЕШТУ КОШТІВ

https://minjust.gov.ua/news/ministry/mi ... tu-koshtiv

все геніальне - просто!

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