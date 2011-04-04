Дякую за сигнал...і який максимальний прОцент в Шаромиги?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 17 лют, 2020 14:08
Дякую за сигнал...і який максимальний прОцент в Шаромиги?
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Додано: Пон 17 лют, 2020 15:54
Банк Альянс (+1,34 млрд грн, або +63,3%)..+.63% ))) Ого-го-го
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 17 лют, 2020 16:46
Ну відомо на чому Комса2 росте.
А всі інші лідери...це якісь мильні бульбашки...от Січовики, наприклад.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 17 лют, 2020 17:00
красота!
треба казати - підвищив свою надійність на +1 пп у карколомному світі негараздів і турбуленцій
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 17 лют, 2020 17:54
Де інфо...пару банків намалювали і все?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 17 лют, 2020 21:10
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ ЗАПРОШУЄ БАНКИ ПРИЄДНАТИСЯ ДО СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО АРЕШТУ КОШТІВ
все геніальне - просто!
цифровізація!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 17 лют, 2020 22:10
Додано: Пон 17 лют, 2020 23:51
НарИд уже матюкается, исполнительная служба блокирует счета по штрафам, которые были проплачены. Постановление за превышение пишут, водитель оплачивает, но оплату не фиксируют и испол.служба блокирует счёт. В мордокниге в группе котобанки вой стоит.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Вів 18 лют, 2020 00:03
Re: Байки про банки і не тільки....
20 дней в кабине водилы мурыжили,моня божился вискасом,шо отправил,а те мы мол с АРМОРа берем факт оплаты.Таки статус оплачен появился,Моня не подвел
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 18 лют, 2020 00:35
Все бегемот сдулся. По € вообще ха-ха 0,01%!!!
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
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