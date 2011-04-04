АЛЬФА 5%
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 18 лют, 2020 02:24
АЛЬФА 5%
АЛЬФА 5%
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Вів 18 лют, 2020 08:14
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