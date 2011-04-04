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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 758759760761
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 02:24

АЛЬФА 5%

  ZZZaika написав:Где на сегодня самые интересные ставки в $?

Отправлено с моего Redmi 6 Pro через Tapatalk



АЛЬФА 5%
https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLetter2_A4_P_29.01.pdf
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 08:14

  ihorsic написав:Все бегемот сдулся. По € вообще ха-ха 0,01%!!!

Тут вже Європу догнали...мабуть. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:53

До кінця березня банки повинні затвердити та передати на розгляд НБУ програми роботи з непрацюючими кредитами. Крім того, у лютому завершується процес створення системи управління ризиками, зокрема мають бути затверджені декларації схильності до ризиків.
http://finbalance.com.ua/news/nbu-ozvuchiv-prohnozi-dlya-bankiv-na-2020-rik
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32478
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
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